Advertisement

بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية اليوم الأربعاء، سيحتفل بعض من نجوم الرياضة مثل مايك تايسون وجيك بول نجما الملاكمة، وهالك هوغان وأندرتيكر نجما المصارعة الحرة، بينما سيشعر ثنائي كرة السلة ليبرون جيمس وستيفن كوري بخيبة أمل لدعمهما كامالا هاريس.ويستعد تايسون وبول حاليًا لمواجهتهما الكبيرة في تكساس، حيث من المقرر أن تقام مباراة الملاكمة تلك في 15 تشرين الثاني، ورغم أنهما سيتنافسان في الحلبة، فإنهما متحالفان حين يتعلق الأمر بترامب.وأشاد تايسون كثيراً بترامب، وفي وقت سابق من هذا العام، أيده للرئاسة، كما فعل بول الشيء نفسه، على الرغم من أن بول البالغ من العمر 27 عامًا لم يتمكن من التصويت بسبب إقامته حالياً في بورتوريكو.ويحظى ترامب بدعم نجوم الألعاب القتالية المختلطة "يو إف سي"، إذ أعلن دانا وايت رئيس المنظمة دعمه المعلن لترامب، وهو نفس موقف فرانكي إدجار بطل "يو إف سي".رياضي آخر سيكون سعيداً بفوز ترامب وهو هاريسون بوتكر نجم كرة القدم الأميركية مع فريق كانساس سيتي تشيفز، إذ كشف في تشرين الأول الماضي أنه لن يصوت لهاريس، كما بريت فافر نجم اللعبة السابق منذ فترة طويلة أنه من أشد المعجبين بترامب.أما في رياضة السيارات، فقد أيدت دانيكا باتريك، إحدى النساء القليلات اللاتي تنافسن في سباقات ناسكار وإندي كار، ترامب أيضًا، رغم أنها لم تصوّت سابقاً في انتخابات رئاسية.ويحظى ترامب بدعم أبرز نجوم المصارعة الحرة، إذ أعلن أمثال هالك هوغان وأندرتيكر، الرئيس الأميركي الجديد، كما قال هوغان، أحد أشهر مؤيديه: ترامب شخص لا يخشى أن يقول الحقيقة كما هي، وهذا ما نحتاجه. (العربية)