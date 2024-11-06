من أهم المرحبين بعودة ترامب؟

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رحبت عدد من الدول بعودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض من جديد بعد فوزه على المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، بينما أبدت دول أخرى تشاؤمها حيال ذلك.وتحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن ترامب بمجرد فوزه قائلة: "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أكثر من مجرد حلفاء. نحن مرتبطون بشراكة حقيقية بين شعوبنا، تجمع 800 مليون مواطن".من جانبه، عرض المستشار الألماني أولاف شولتس على ترامب مواصلة الشراكة الموثوقة بين ألمانيا والولايات المتحدة، لكنه دعا أيضًا إلى تعزيز التعاون الأوروبي.وقال شولتس: "من المؤكد أن الكثير من الأمور ستكون مختلفة في ظل حكومة يقودها دونالد ترامب، وهذا ما كان ترامب أوضحه علنًا وبشكل دائم".إلى ذلك، قال المسؤولون الروس وعلى رأسهم بوتين قبل الانتخابات إنه أيا كان الفائز بالرئاسة الأميركية، فلن يحدث فرقا بالنسبة لموسكو، وذلك على الرغم من إظهار التغطية الإعلامية الحكومية الموجهة من الكرملين تفضيلا لترامب.وبعد الانتخابات، قال كيريل دميتريف رئيس صندوق الثروة السيادي الروسي إن فوز ترامب قد يكون فرصة لإصلاح العلاقات.أما الصين، فأعلنت أنها ستتعامل مع الولايات المتحدة على أساس الاحترام المتبادل، وذلك مع إعلان دونالد ترامب الفوز في الانتخابات الرئاسية.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ: "سنواصل النظر إلى العلاقات الصينية الأميركية والتعامل معها وفقا لمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين".ماذا عن نتنياهو؟ احتفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأنصاره بعودة دونالد ترامب المتوقعة لرئاسة الولايات المتحدة، وأشادوا بأنه حليف سيدعمهم "دون قيد أو شرط".أما الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فأعرب في برقية تهنئة عن "تطلعه إلى العمل مع الرئيس ترامب من أجل السلام والأمن في المنطقة"، مضيفا "سنظل ثابتين في التزامنا بالسلام، ونحن على ثقة بأن الولايات المتحدة ستدعم تحت قيادتكم التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني". فيما قالت حركة حماس في بيان إن "موقفنا من الإدارة الأميركية الجديدة، يعتمد على مواقفها وسلوكها العملي تجاه شعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة وقضيته العادلة"، لكنها دعت إلى "وقف الانحياز الأعمى" لإسرائيل.وقال سامي أبو زهري القيادي بحركة حماس: "ندعو ترامب إلى الاستفادة من أخطاء الرئيس جو بايدن".