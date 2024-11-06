أفضل وجهة للمعارض والمؤتمرات.. هذه الدولة العربية حصدت اللقب!

نالت البحرين جائزة أفضل وجهة للمعارض والمؤتمرات، خلال حفل "جوائز السفر العربية" الذي أقامته "مؤسسة لندن العربية"، لإسهاماتها في الارتقاء بمستوى سياحة الأعمال وتعزيز مكانة المنامة كوجهة مفضلة لإقامة مختلف الفعاليات الإقليمية والدولية الكبرى.

Advertisement

وتسلمت نائب الرئيس التنفيذي للموارد والمشاريع بهيئة البحرين للسياحة والمعارض، دانة السعد، الجائزة خلال الحفل المقام على هامش فعاليات معرض سوق السفر العالمي 2024 في لندن بحضور أكثر من 200 شخصية من المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين وقادة الأعمال على مستوى العالم.

وقالت دانة السعد: "يسرنا استلام هذه الجائزة المرموقة من مؤسسة لندن العربية والتي تترجم ما تبذله المملكة من عمل جاد ومتواصل لجعل سياحة الأعمال داعما رئيسيا لتطوير القطاع السياحي واستقطاب المزيد من السياح بما ينسجم مع استراتيجية السياحة 2022-2026 وإدراجها لسياحة الاعمال كركيزة أساسية ضمن ركائزها السبع لزيادة مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني وتنويع المنتج السياحي".

واضافت: "نفخر بوجود أحدث مركز معارض ومؤتمرات على مستوى الشرق الأوسط في منطقة الصخير والذي نجح لغاية الآن في جذب عشرات الفعاليات الكبرى المرموقة على مستوى المنطقة والعالم، ويستمر في استقطاب المزيد من الفعاليات والأحداث التي تقام لأول مرة في المملكة، بما يثبت بداية قطفنا لثمار سنوات طويلة من التخطيط المدروس والجهود المتفانية من قبل فريق البحرين لترسيخ موقع المملكة على الخارطة العالمية في مجال سياحة الأعمال".

كما أكدت أنه وبتضافر جهود الجميع وبسواعد شباب البحرين ستكون المملكة على موعد مع ريادة عالمية في صناعة المعارض والمؤتمرات بما يخدم الارتقاء بأداء قطاع السياحة باعتباره رافدا رئيسيا من روافد الاقتصاد الوطني.