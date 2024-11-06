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عربي-دولي

بعد الحديث عن تنفيذ إيران هجمات من أراضيها.. العراق توضح: ذرائع كاذبة

Lebanon 24
06-11-2024 | 14:19
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أكدت السلطات العراقية الأربعاء أن أراضيها لن تُستخدم "لتنفيذ هجمات أو ردود" في ظل التوتر الذي تشهده المنطقة حيث تهدد إيران بالرد على الضربات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفتها.

وأوضح المجلس الوزاري للأمن الوطني في بيان أن "الحديث عن اتخاذ الأراضي العراقية منطلقاً لتنفيذ هجمات ذرائع كاذبة، فيما شدد على أن مصالح العراق العليا تحتم العمل على إبعاد أراضيه وأجوائه عن آلة الحرب".
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وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبد الله في بيان إن الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني  جدد موقف العراق الثابت بدعم نضال الشعبين الفلسطيني واللبناني،.

ولفت المجلس أن "ما جرى تداوله من أخبار تتحدث عن اتخاذ الأراضي العراقية منطلقاً لتنفيذ هجمات أو ردود على الاعتداءات، ما هي إلا ذرائع كاذبة ومسوغات يراد لها أن تكون مبرراً للاعتداء على العراق وسيادته وحرمة أراضيه".

وشدد المجلس، وفقا للبيان، إن مصالح العراق العليا تحتم العمل على إبعاد أراضيه وأجوائه عن الحرب.

يأتي البيان بعدما نقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي عن مصدر استخباراتي إسرائيلي قوله إن إيران قد ترد على إسرائيل انطلاقا من الأراضي العراقية. (الحرة) 
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