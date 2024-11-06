السيسي يهنئ ترامب بفوزه في الانتخابات: نتطلع لاستكمال العمل المشترك

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وقال بيان صادر عن الرئاسة المصرية إن السيسي أكد خلال اتصاله بترامب "تطلع مصر لاستكمال العمل المشترك مع الرئيس ترامب في فترة ولايته الجديدة، في ضوء الطابع الاستراتيجي للعلاقات الممتدة على مدار عقود عديدة بين الدولتين، وكذا التعاون المميز بين الجانبين الذي شهدته فترة ولايته الأولى، وبما يعود على الشعبين المصري والأميركي بالمنفعة المشتركة، ويحقق الاستقرار والسلام والتنمية في منطقة الشرق الأوسط".ومن جانبه أكد الرئيس الأميركي المنتخب وفق البيان "اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وحرص الولايات المتحدة على تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة سواء على المستوى الثنائي أو على صعيد حفظ السلم والأمن الإقليميين".وفاز ترامب بسباق الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة أمام منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، وحقق الرئيس السابق أداء قويا في مناطق واسعة من البلاد، وأحرز تحسنا عن أدائه في عام 2020 في كل الأماكن، من المناطق الريفية إلى المراكز الحضرية.وقال ترامب لأنصاره في مركز مؤتمرات مقاطعة بالم بيتش، حيث كان برفقته المرشح لمنصب نائب الرئيس جيه دي فانس وقادة جمهوريون وأفراد عائلته: "منحتنا أميركا تفويضا قويا وغير مسبوق".وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد هنأ ترامب، على فوزه في الانتخابات، ودعاه لزيارة البيت الأبيض، وفق ما أعلنت الرئاسة الأميركية الأربعاء.وأفاد البيت الأبيض في بيان أن الديمقراطي بايدن، والذي انسحب من السباق الانتخابي لصالح نائبته هاريس "سيدلي بخطاب إلى الأمة" الخميس للحديث عن نتائج انتخابات الثلاثاء والمرحلة الانتقالية. (سكاي نيوز)