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عربي-دولي

في أول خطاب بعد خسارتها.. هاريس: سنواصل خوض المعركة في المحاكم

Lebanon 24
06-11-2024 | 23:13
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غداة هزيمتها في السباق الانتخابي، اتصلت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، هاتفيا أمس الأربعاء بالرئيس المنتخب دونالد ترامب.  

وأبلغت المرشحة الديمقراطية، ترامب، أنها ستعمل مع الرئيس جو بايدن لضمان انتقال سلمي للسلطة.
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وأعربت هاريس عن أملها، خلال المكالمة، بأن يكون ترامب "رئيساً لجميع الأميركيين".

وقالت المرشحة الديمقراطية إن: "النتيجة لم تأت كما كنا نتمناها مضيفة وسنواصل خوض المعركة في صناديق الاقتراع والمحاكم والأماكن العامة".

وأضافت أمام أنصارها: "أشكركم للثقة التي حصلت عليها منكم".

وأردفت هاريس: "دعوني أقول إن قلبي مليء اليوم بالامتنان للثقة والحب الذي قدمتموه لي".

وأشارت إلى أن "نتيجة الانتخابات لم تكن مرضية لنا"، لكن الوعد الأميركي سيظل مشعا.

وقالت "تحدثت مع ترامب وباركت له الفوز"، مضيفة "سنعمل معا وسنسلم السلطة".

وأكدت هاريس في كلمتها على ضرورة احترام خيارات الشعب، مبينة أنها "لن تتخلى أبدا عن النضال من أجل الديمقراطية وسيادة القانون".

من جهتها، قالت رئيسة حملة هاريس الانتخابية، جين أومالي، إن "الخسارة مؤلمة بشكل لا يصدق.. إنها صعبة".

"وسوف يستغرق الأمر وقتاً طويلا لمعالجة هذا الأمر، لكن مهمة حماية أميركا من تأثير رئاسة ترامب تبدأ الآن. إنها البداية وليست النهاية"، تابعت أومالي.(العربية)

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