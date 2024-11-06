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عربي-دولي

بعد إقرارها بالهزيمة.. بايدن يشيد بهاريس

Lebanon 24
06-11-2024 | 23:15
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بعد هزيمتها في الانتخابات الرئاسية أمام الجمهوري دونالد ترامب، أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الأربعاء بـ"نزاهة" نائبته كامالا هاريس و"شجاعتها".

وقال بايدن في بيان بعد خطاب هاريس الذي أقرت فيه بهزيمتها "ما شاهدته أميركا اليوم كان كامالا هاريس التي أعرفها واحترمها بعمق".
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وأضاف: "لقد كانت شريكة رائعة وعاملة في الشأن العام نزيهة وشجاعة وذات شخصية".

وألقت هاريس خطابا أمام حشد من مؤيديها، يوم الأربعاء، بعد خسارتها الانتخابات الرئاسية، حيث قالت: "يجب أن نتقبل نتائج الانتخابات"، مضيفة: "فخورة جدا بالسباق الانتخابي الذي خضناه".

وأشارت إلى أن "النتيجة لم تأت كما كنا نتمناها، ولكن علينا قبولها. هنأت ترامب على نصره ووعدته بمساعدته وفريقه في المرحلة الانتقالية".

وشددت على أن "ولاؤنا ليس لحزب أو رئيس ولكن للولايات المتحدة. أعترف بالهزيمة أمام ترامب ولكنني لن أتخلى عن الكفاح من أجل الحرية والعدالة".

وأوضحت أنها "أبلغت ترامب أننا سنساعده في عملية الانتقال وسنشارك في انتقال سلمي للسلطة".

واختتمت كلمتها بالقول: "لن أتخلى أبدا عن الكفاح من أجل المستقبل. لن نتخلى أبدا عن النضال من أجل الديمقراطية وسيادة القانون".

وكانت حملة الرئيس المنتخب ترامب قد قالت أمس الأربعاء إنه يتطلع إلى لقاء الرئيس بايدن في البيت الأبيض في إطار انتقال السلطة من الإدارة الديمقراطية المنتهية ولايتها إلى الإدارة الجمهورية الجديدة.

ووفق ستيفن تشيونغ المتحدث باسم الحملة في بيان إن الاجتماع سينعقد قريبا.(سكاي نيوز)

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