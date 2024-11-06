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عربي-دولي

في إيران.. إعدام 4 أشخاص تجسسوا لصالح إسرائيل

Lebanon 24
06-11-2024 | 23:47
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قضت محكمة في شمال غرب إيران بإعدام 4 أشخاص لإدانتهم بالتجسس لصالح إسرائيل، وفقا لوكالة فارس شبه الرسمية للأنباء.

وذكرت الوكالة أن 3 من المتهمين، الذين لم تكشف عن جنسياتهم، أدينوا بمساعدة جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) في نقل المعدات المستخدمة في اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده عام 2020.
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وتقول أجهزة مخابرات غربية إن فخري زاده هو العقل المدبر لبرنامج إيراني سري لتطوير قدرات الأسلحة النووية، فيما نفت إيران منذ فترة طويلة أي طموح من هذا القبيل.

وذكرت صحيفة ذا جيويش كرونيكل في شباط 2021، نقلا عن مصادر استخباراتية، أن فخري زاده قتل بمدفع رشاش يزن طنا جرى تهريبه إلى إيران على شكل قطع من قبل عملاء للموساد إسرائيليين وإيرانيين.

ورفضت إسرائيل التعليق وقت مقتله، وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، الأربعاء، ردا على تقرير وكالة فارس: "نحن لا نعلق أبدا على مثل هذه الأمور. لم يحدث أي تغيير في موقفنا".

وأوضحت وكالة فارس أن المتهم الرابع المحكوم عليه بالإعدام على صلة بقضية تجسس أخرى لم تحددها.
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