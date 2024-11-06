ترودو يهنئ ترامب ويبحث معه قضاياهم الشراكة بين البلدين

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هنأ رئيس الوزراء الكندي جاستن تردو الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وبحث معه قضايا الشراكة بين البلدين.وجاء في بيان مكتب ترودو " تحدث ترودو مع الرئيس ترامب وهنأه على انتخابه رئيسا للولايات المتحدة لفترة ثانية. وناقش الزعيمان الشراكة القوية والناجحة بين كندا والولايات المتحدة".وناقش الطرفان القضايا التجارية، بما في ذلك اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك، بالإضافة إلى الاهتمام المشترك بسلاسل التوريد الآمنة ومكافحة الممارسات التجارية غير العادلة.وأضاف البيان أن ترامب وترودو اهتما أيضا بالقضايا الأمنية في أميركا الشمالية واتفقا على الحفاظ على اتصال وثيق.