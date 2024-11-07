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عربي-دولي
2024.. العام الأعلى حرارة
Lebanon 24
07-11-2024
|
02:24
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قالت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي عام 2024 سيتخطى 2023 ليصبح العام الأعلى حرارة منذ بدء التسجيلات.
وذكرت خدمة كوبرنيكوس أن متوسط درجات الحرارة كان مرتفعا للغاية منذ يناير كانون الثاني حتى أكتوبر تشرين الأول مما يؤكد أن 2024 سيكون العام الأكثر سخونة ما لم تنخفض درجات الحرارة عالميا إلى ما يقرب من الصفر فيما تبقى من العام.
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وقال مدير الخدمة كارلو بونتيمبو لرويترز "المناخ يزداد سخونة في كل القارات والمحيطات... لذا من المؤكد أننا سنشهد تحطيم الأرقام القياسية".
وتمثل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن حرق الفحم والنفط والغاز السبب الرئيسي للاحتباس الحراري. (المشهد العربي)
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