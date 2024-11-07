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إقتصاد

إسرائيل تبرم صفقة مع "بوينغ" لشراء مقاتلات "إف-15"... كم بلغت قيمتها؟

Lebanon 24
07-11-2024 | 03:10
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أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الخميس، توقيع صفقة لشراء "25 طائرة من الجيل القادم" من مقاتلات "إف-15" مع شركة "بوينغ" الأميركية.

وأوضحت الوزارة أن الصفقة البالغة قيمتها 5,2 مليار دولار، تأتي ضمن حزمة أوسع من المساعدات وافقت عليها الإدارة الأميركية والكونغرس في وقت سابق من هذا العام، تضمنت خيارا لشراء 25 طائرة إضافية.
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وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، قد كشفت في أغسطس، أنها وافقت على صفقات أسلحة جديدة لإسرائيل.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن وافق على بيع إسرائيل عتادا عسكريا بقيمة تزيد على 20 مليار دولار.

وأعلنت الخارجية الأميركية في رسالة وجّهتها للكونغرس، أنها وافقت على بيع 50 مقاتلة "إف-15" لإسرائيل بقيمة 18,82 مليار دولار.

وستشتري إسرائيل نحو 33 ألفا من ذخائر الدبابات، و50 ألفا من ذخائر الهاون المتفجرة، وشاحنات عسكرية.

وستحدّث مقاتلات إف-15 التي سيبدأ تسليمها عام 2029، الأسطول الإسرائيلي، وتشمل رادارات ومعدات اتصالات آمنة. (الحرة)

إقتصاد

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