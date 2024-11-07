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عربي-دولي
إدارة ترامب بدأت تتحضر... ماذا عن الأسماء؟
Lebanon 24
07-11-2024
|
04:45
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قالت حملة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، أنه سيبدأ في عملية اختيار أفراد للعمل في إدارته الجديدة خلال الأيام المقبلة، واعداً الأميركيين بالعمل على تسهيل ظروف حياتهم.
وأضافت الحملة أن ترامب سيبدأ في الأيام والأسابيع المقبلة في وضع سياسات تجعل حياة الأميركيين ميسورة التكلفة وآمنة ومأمونة.
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وفي خطاب الفوز، دعا ترامب الذي سيؤدي اليمين الدستورية ويتولى منصبه رسميا في 20 كانون الثاني المقبل، إلى "الوحدة"، وحض الأميركيين على وضع "الانقسامات التي حدثت في السنوات الأربع الماضية وراءنا".
وقال إنه يريد أن تكون في يده سلطة إقالة الموظفين الحكوميين الذين يعتبرهم غير مخلصين. ويخشى معارضوه من أن يحول وزارة العدل وغيرها من وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية إلى أسلحة سياسية للتحقيق مع من يتصور أنهم أعداؤه.
ولم ترشح تفاصيل كثيرة حول خيارات إدارة ترامب المستقبلية، مع استثناء واحد لافت هو انه أعلن أنه سيوكل مسؤولية كبرى للملياردير، إيلون ماسك، الذي أنفق أكثر من 110 ملايين دولار من ثروته على حملة الحزب الجمهوري.
إضافة إلى الوعد باختياره المرشح الرئاسي السابق، روبرت إف. كنيدي الابن، لمنصب قيادي.
وذكر موقع بانشبول، الأربعاء، نقلا عن عدة مصادر لم يسمها أن الرئيس الجمهوري المنتخب يدرس تعيين مدير المخابرات الوطنية السابق، جون راتكليف، لقيادة وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) في إدارته الثانية.
وأوضح انتصار ترامب الساحق مدى خيبة أمل الأميركيين في الاقتصاد وأمن الحدود والمسار الذي تسلكه البلاد وثقافتها.
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