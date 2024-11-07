لتفادي العقوبات بعد رفع لافتة عن فلسطين.. بيان عاجل من "باريس سان جيرمان"

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وعلى ملعب "حديقة الأمراء" في باريس ظهرت لافتة ضخمة في المدرجات حملت شعار "الحرية لفلسطين".وضمت اللافتة الذي رفعها المشجعون رسما للمسجد الأقصى وأحد المقاومين الفلسطينيين وخارطة فلسطين، إضافة إلى علم لبنان احتجاجا على الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان.وحقق أتلتيكو مدريد فوزا على سان جيرمان بنتيجة (2-1)، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري، في بطولة دوري أبطال أوروبا.ونشرت إدارة باريس سان جيرمان، بيانا رسميا، للرد على لافتة (فلسطين حرة)، قائلة: "يذكر النادي أن حديقة الأمراء كانت - ويجب أن تظل - مكانا للتواصل بشأ الشغف المشترك لكرة القدم، وتعارض بشدة أي رسالة ذات طبيعة سياسية في ملعبها".بدوره انتقد وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتيلو، نادي باريس سان جيرمان، بعد التيفو الذي نشره "الألتراس" في مدرجات الملعب، معتبرا أن هذه الرسالة ما كان ينبغي عرضها، كما يدرس فرض عقوبات حال تكرار المخالفات.وتحدث ريتيلو بشأن ذلك اللافتة ، قائلا إن هذه الرسائل محظورة أيضا بموجب لوائح الدوري واليويفا، كما يشير الاتحاد الأوروبي بأنه يمنع متعا باتا الترويج أو الإعلان، بأي وسيلة كانت، عن رسائل سياسية أو أي عمل سياسي آخر داخل الملعب أو في المنطقة المجاورة مباشرة، قبل وأثناء وبعد المباراة، مضيفا أنه في حال تكرار الأمر، فسيتعين على وزارة الداخلية التفكير في حظر التيفو للأندية التي لا تطبق القواعد.ويحتل باريس سان جيرمان المركز الـ25 في مرحلة الدوري، بعد انقضاء الجولة الرابعة، علما بأن كل فريق يخوض 8 مباريات أمام 8 أندية مختلفة خلال مرحلة الدوري، وسيتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16، فيما تتأهل المراكز من (9-24) للعب مرحلة إقصائية "ذهاب وإياب"، لاختيار الـ8 فرق الأخرى المكملة للدور ثمن النهائي، فيما تودع المراكز (25-36) البطولة. (روسيا اليوم)