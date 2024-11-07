من سيدخل البيت الأبيض برفقة ترامب؟

ذكر موقع "الإمارات 24" أنّ الرئيس الأميركي المُنتخب دونالد ترامب أشار إلى أنه سيجمع مجلس وزراء من المستشارين غير الرسميين للمساعدة في تنفيذ أجندته الطموحة لولاية ثانية.

ماسك

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وربما ينصب الاهتمام الأكبر على إيلون ماسك. فقد أنفق أغنى رجل في العالم عشرات الملايين من الدولارات لمساعدة ترامب على الفوز بالانتخابات ومن المتوقع أن يُمنح دورًا واسع النطاق في الميزانية الفيدرالية في المقابل.

روبرت ف. كينيدي الابن

أعطى سليل السلالة السياسية الأكثر شهرة في أميركا دفعة للحملة الجمهورية عندما أنهى حملته المستقلة للبيت الأبيض وأيّد ترامب في اب.

وقال ترامب بالفعل إن مكافأته لروبرت ف. كينيدي الابن ستكون "دورًا كبيرًا في الإدارة".



ويزعم كينيدي أن ترامب وعده "بالسيطرة" على وكالات الصحة العامة في أميركا، ووضع خططًا لإزالة الفلورايد من مياه الشرب في البلاد، في الأيام الأولى للإدارة.



ترامب جونيور

دونالد ترامب جونيور، الابن الأكبر لترامب، هو الأكثر نشاطًا سياسيًا بين أبنائه ويُعتقد أن لديه طموحات تمتدّ إلى ما هو أبعد من فترة ولاية والده الثانية.

وبعدما تعرّض للسخرية على نطاق واسع خلال رئاسة ترامب الأولى، برز دونالد جونيور كمستشار موثوق به يتمتع بنفوذ لا مثيل له داخل حركة ماغا. وكان الرجل البالغ من العمر 46 عامًا فعالاً في قرار والده باختيار جيه دي فانس كمرشح لمنصب نائب الرئيس والمبادرات التي قام بها تجاه كينيدي، والتي أقنعت الديمقراطي السابق بالانسحاب، وتأييد ترامب.

ستيفن ميلر

أمضى ستيفن ميلر، أحد أكثر مساعدي ترامب نفوذاً، أربع سنوات في التحضير لولاية ترامب الثانية، وسيُكلف بتنفيذ استراتيجية الهجرة المتشددة التي وعد بها خلال حملته الانتخابية.



سيذهب ميلر، مهندس ما يسمى بحظر المسلمين وسياسة فصل العائلات على الحدود الجنوبية خلال ولاية ترامب الأولى، إلى أبعد من ذلك في ولايته الثانية، حيث سيطلق عمليات ترحيل جماعية للمهاجرين غير المسجلين.



كيفن روبرتس ومؤسسة هيريتيج

أصبح مشروع 2025، وهو مخطط لولاية ثانية لترامب، أحد الخلافات في الحملة الانتخابية. وقد اقترحت الوثيقة التي تبلغ 900 صفحة، والتي أعدتها مؤسسة هيريتيج، وهي مؤسسة بحثية محافظة، توسيع صلاحيات الرئاسة، وإلغاء وزارة التعليم، وتعزيز القيود المفروضة على الإجهاض، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير المسجلين وحظر المواد الإباحية.



بروك رولينز

كانت بروك رولينز رئيسة سابقة لمجلس السياسة المحلية خلال فترة ولاية ترامب الأولى، وهي الآن تشغل منصب رئيسة معهد السياسة الأميركية أولاً المحافظ. وقد أعدت المجموعة عشرات الأوامر التنفيذية التي قد يصدرها ترامب في غضون أيام من توليه منصبه، بما في ذلك حظر التمويل الفيدرالي لمنظمة الرعاية الصحية الإنجابية "تنظيم الأسرة" وتوسيع حفر النفط والغاز.



ميريام أديلسون

كانت ميريام أديلسون، أرملة قطب الكازينو شيلدون أديلسون وواحدة من أغنى النساء في العالم، من بين أكبر المتبرعين لجهود إعادة انتخاب ترامب، حيث تبرعت بمبلغ 100 مليون دولار للحملة. (الإمارات 24)



