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عربي-دولي

بعد فوز ترامب.. روسيا مستعدة لحوار صادق مع واشنطن لكن بشرط فما هو؟

Lebanon 24
07-11-2024 | 07:41
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بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو مستعدة لإجراء حوار صادق مع الولايات المتحدة، إذا قُدِمت مثل هذه المبادرة من قبل واشنطن.
 
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وفي إطار إجابته على سؤال عما إذا كان من المقرر إجراء اتصالات مع ممثلي الإدارة الأميركية الجديدة، قال بمؤتمر صحافي اليوم الخميس، في ختام زيارة عمل إلى كازاخستان: "لم نتخل مطلقاً عن الاتصال بأي شخص. الرئيس فلاديمير بوتين، يؤكد موقفنا هذا في كل مرة تتم فيها مناقشة هذه القضية، الحديث دائماً أفضل من العزلة عن بعضنا بعضاً".

كما أضاف: "سنرى ما إذا كان هناك أية مقترحات، وسأكرر مجدداً، لم نقم بقطع العلاقات، ولا نقترح استئنافها، لكن إذا كانت هناك مبادرة صادقة، بدون أي مطالب أحادية الجانب، وبدون التحدث عن أين نحن وكيف سنمضي قدماً، فسنكون جاهزين لذلك"، وفق وكالة "تاس".

كما أكد لافروف أن روسيا على استعداد للاستماع إلى المقترحات السليمة من بروكسل بشأن أوكرانيا، إلا أن موقف الاتحاد الأوروبي حالياً يؤدي إلى طريق مسدود.

وقال: "نحن على استعداد للاستماع إلى الأفكار العقلانية من بروكسل بشأن أوكرانيا في حال وجودها، لكن حتى الآن لا نسمع، من قبل بروكسل ومن عواصم أوروبا الموحدة الأخرى، كما يطلقون على أنفسهم، سوى "تعويذات" حول عدم وجود بديل لصيغة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التي تمثل دعوة إلى طريق مسدود". (العربية)
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