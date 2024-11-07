دمّر 27 منها... وفاة "صائد الدبابات الإسرائيلية"

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تُوفِيَ محمد المصري أحد أبطال القوات المسلحة المصرية، والملقب بصائد الدبابات الإسرائيلية في حرب تشرين الاول 1973.وحصل المصري على وسام نجمة سيناء، ونجح في تدمير 27 دبابة إسرائيلية باستخدام صاروخ المولتيكا السوفيتي.ونجح في تدمير 27 دبابة في نطاق عمله في مناطق وادي النخيل والفردان وتبة الشجرة وكان ينتهي من مهمته ويعود الي منطقة التمركز لتلقي المهمة التالية.ومن أصل 30 صاروخا استطاع تدمير 27 دبابة، وقد عانى كثيرا في تدمير الدبابة السابعة والعشرين وانتظر متربصا لها 36 ساعة. (روسيا اليوم)