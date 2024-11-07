24
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
6
o
بشري
21
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
دمّر 27 منها... وفاة "صائد الدبابات الإسرائيلية"
Lebanon 24
07-11-2024
|
07:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
تُوفِيَ محمد المصري أحد أبطال القوات المسلحة المصرية، والملقب بصائد الدبابات الإسرائيلية في حرب تشرين الاول 1973.
وحصل المصري على وسام نجمة سيناء، ونجح في تدمير 27 دبابة إسرائيلية باستخدام صاروخ المولتيكا السوفيتي.
Advertisement
ونجح في تدمير 27 دبابة في نطاق عمله في مناطق وادي النخيل والفردان وتبة الشجرة وكان ينتهي من مهمته ويعود الي منطقة التمركز لتلقي المهمة التالية.
ومن أصل 30 صاروخا استطاع تدمير 27 دبابة، وقد عانى كثيرا في تدمير الدبابة السابعة والعشرين وانتظر متربصا لها 36 ساعة. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قرارٌ مالي يهم موظفي القطاع العام.. ما هو؟
Lebanon 24
قرارٌ مالي يهم موظفي القطاع العام.. ما هو؟
11:46 | 2024-11-06
06/11/2024 11:46:52
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدوا لعودة الأمطار.. حبات برَد وصواعق في هذا الموعد
Lebanon 24
استعدوا لعودة الأمطار.. حبات برَد وصواعق في هذا الموعد
00:25 | 2024-11-07
07/11/2024 12:25:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّضت للهجوم.. انتقادات تطال ملكة جمال لبنان ندى كوسا إليكم السبب (صور)
Lebanon 24
تعرّضت للهجوم.. انتقادات تطال ملكة جمال لبنان ندى كوسا إليكم السبب (صور)
01:48 | 2024-11-07
07/11/2024 01:48:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"البيارتة" يتحركون: هذا مِلكُنا ورزقُنا
Lebanon 24
"البيارتة" يتحركون: هذا مِلكُنا ورزقُنا
01:45 | 2024-11-07
07/11/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق كبير في الحازمية... وهذه حقيقة استهداف العدوّ الإسرائيليّ للمنطقة
Lebanon 24
حريق كبير في الحازمية... وهذه حقيقة استهداف العدوّ الإسرائيليّ للمنطقة
06:04 | 2024-11-07
07/11/2024 06:04:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:48 | 2024-11-07
أوستن بعد فوز ترامب: الجيش مستعد لتنفيذ "جميع الأوامر القانونية"
09:45 | 2024-11-07
حرائق في حيفا... ماذا أصابت الصواريخ التي أُطلِقَت من لبنان؟ (فيديو)
09:21 | 2024-11-07
في أوّل تعليق له بعد فوز ترامب.. إليكم ما قاله الرئيس الإيراني
09:18 | 2024-11-07
حصيلة مرتفعة.. خلال مُواجهة واحدة فقط مع "حزب الله" هذه خسائر الجيش الإسرائيلي
09:00 | 2024-11-07
تحذير.. واشنطن وبرلين قد تقودان العالم نحو سباق نووي جديد!
09:00 | 2024-11-07
لماذا خسرت هاريس الإنتخابات الرئاسيّة؟.. تقريرٌ لـ"نيويورك تايمز" يُجيب
فيديو
أغنيتان تعودان للسبعينيات رافقتا ترامب في الانتصارات والانكسارات.. هذه قصتهما (فيديو)
Lebanon 24
أغنيتان تعودان للسبعينيات رافقتا ترامب في الانتصارات والانكسارات.. هذه قصتهما (فيديو)
00:07 | 2024-11-07
07/11/2024 16:59:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أضرار في صالات المغادرة في المطار جرّاء غارات إسرائيلية قريبة
Lebanon 24
أضرار في صالات المغادرة في المطار جرّاء غارات إسرائيلية قريبة
19:21 | 2024-11-06
07/11/2024 16:59:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت أول مرة سراً وبعمر الـ 18.. ماغي بو غصن تكشف الكثير عن حياتها وهذا ما قالته عن جمال سنان (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت أول مرة سراً وبعمر الـ 18.. ماغي بو غصن تكشف الكثير عن حياتها وهذا ما قالته عن جمال سنان (فيديو)
01:50 | 2024-11-06
07/11/2024 16:59:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24