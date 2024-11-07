Advertisement

عربي-دولي

دمّر 27 منها... وفاة "صائد الدبابات الإسرائيلية"

Lebanon 24
07-11-2024 | 07:42
A-
A+
Doc-P-1274883-638665876250864148.jpg
Doc-P-1274883-638665876250864148.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تُوفِيَ محمد المصري أحد أبطال القوات المسلحة المصرية، والملقب بصائد الدبابات الإسرائيلية في حرب تشرين الاول 1973.

وحصل المصري على وسام نجمة سيناء، ونجح في تدمير 27 دبابة إسرائيلية باستخدام صاروخ المولتيكا السوفيتي.
Advertisement

ونجح في تدمير 27 دبابة في نطاق عمله في مناطق وادي النخيل والفردان وتبة الشجرة وكان ينتهي من مهمته ويعود الي منطقة التمركز لتلقي المهمة التالية.

ومن أصل 30 صاروخا استطاع تدمير 27 دبابة، وقد عانى كثيرا في تدمير الدبابة السابعة والعشرين وانتظر متربصا لها 36 ساعة. (روسيا اليوم)
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:48 | 2024-11-07
09:45 | 2024-11-07
09:21 | 2024-11-07
09:18 | 2024-11-07
09:00 | 2024-11-07
09:00 | 2024-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24