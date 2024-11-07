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عربي-دولي
فترة "البطة العرجاء".. كيف سيتسلم ترامب السلطة في الولايات المتحدة؟
Lebanon 24
07-11-2024
|
08:08
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بعد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الأربعاء، بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، تستعد الإدارة الجديدة لتسلم مهامها من الإدارة الحالية، وهي عملية تستغرق قرابة 11 أسبوعا في فترة انتقالية تسمى "البطة العرجاء".
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تتولى الإدارة الجديدة مهامها في 20 كانون الثاني المقبل ومنذ إعلان نتائج الانتخابات حتى هذا التاريخ تكون هناك فترة انتقالية مدتها 11 أسبوعا تنتقل خلالها السلطة من الإدارة الحالية برئاسة جو بايدن إلى القيادة الجديدة لترامب.
هذه المدة التي تبدو طويلة في نظر البعض لكنها أقل من 4 أشهر وهي المدة التي يقره الدستور كحد أقصى لتسليم وتسلم السلطة.
وتسمى الفترة الانتقالية بين يوم ظهور نتائج الانتخابات والتنصيب بفترة "البطة العرجاء".
وبموجب القانون الأميركي سيبقى بايدن يتمتع بكامل الصلاحيات الرئاسية حتى ظهر 20 كانون الثاني المقبل، بينما لا يكون للرئيس المنتخب أي صلاحيات تنفيذية حتى تسلم السلطة، كما لا يمكنه القيام بأي زيارات خارجية خلال الفترة الانتقالي.
الإدارة الجديدة مهمتها خلال هذه المدة الاهتمام بالقضايا الداخلية فقط رغم حق الرئيس في لقاء ممثلي الدول الأجنبية لرسم سياسته الخارجية.
ويتلقى الرئيس المنتخب الأموال اللازمة لعملية انتقال السلطة ويحصل على إحاطات من الإدارة المنتهية ولايتها، فضلا عن إحاطات استخباراتية يومية أو شبه يومية خلال الفترة الانتقالية وحماية إلزامية من الخدمة السرية الأميركية.
وقانونيا يجب البت في جميع الدعاوى القضائية الخاصة بالانتخابات بحلول 8 كانون الأول، وقبل 6 كانون الثاني المقبل موعد مصادقة الكونغرس على نتائج الانتخابات الرسمية. (سكاي نيوز)
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