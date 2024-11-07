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عربي-دولي
أوستن بعد فوز ترامب: الجيش مستعد لتنفيذ "جميع الأوامر القانونية"
Lebanon 24
07-11-2024
|
09:48
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أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، القوات الأميركية أن البنتاغون ملتزم بانتقال منظم للسلطة إلى الإدارة المقبلة لدونالد ترامب، مضيفاً أن الجيش لن يتدخل في السياسة، وأنه مستعد لتنفيذ "جميع الأوامر القانونية".
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وكتب أوستن في مذكرة إلى القوات أرسلت مساء الأربعاء: "سيواصل الجيش الأميركي أيضا الوقوف بعيدا عن الساحة السياسية، والوقوف حارسا لجمهوريتنا بمبدأ واحترافية؛ والوقوف مع الحلفاء والشركاء القيمين الذين يعززون أمننا".
يشار إلى أن ترامب حقق فوزا كبيرا ليصبح ثاني رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية يفوز في الانتخابات الرئاسية لولايتين غير متتاليتين، بعد غروفر كليفلاند.
حقق المرشح الجمهوري إنجازاً تاريخياً بفوزه بسباق الرئاسة الأميركية، حيث أصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأميركية، وذلك بعد تخطيه حاجز الـ270 صوتاً بالمجمع الانتخابي.
كما أن ولاية ترامب، البالغ من العمر 78 عاما، الرئاسية السابقة شهدت أول مساءلة مرتين لرئيس في المنصب، كما أنه أول رئيس سابق يدان بتهمة جنائية.
وشهد السباق نحو البيت الأبيض أحداثا غير مسبوقة، إذ تعرض ترامب لمحاولتي اغتيال، وانسحب الرئيس جو بايدن فجأة لتدخل نائبته كامالا هاريس المنافسة، فيما تم إنفاق مليارات الدولارات خلال شهور من الحملات الانتخابية المحمومة.
وسبق أن زعم ترامب -دون دليل- فوزه بالانتخابات الرئاسية عام 2020 أمام بايدن، وهاجم مؤيدوه مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من كانون الثاني2021.
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