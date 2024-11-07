20
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
14
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
3
o
بشري
16
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
زيلينسكي يحذر من تقديم تنازلات لبوتين: سيكون انتحارًا لأوروبا
Lebanon 24
07-11-2024
|
10:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
بينما تعيش بعض الدول الأوروبية حالة قلق من عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وإمكانية تقديم تنازلات إلى روسيا أو وقف الدعم بالسلاح لأوكرانيا، حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من تقديم أي تنازلات إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معتبرا أنه سيكون "انتحارا" لأوروبا.
Advertisement
وقال زيلينسكي في خطاب ألقاه أمام الزعماء الأوروبيين المجتمعين في بودابست، اليوم الخميس: "اقترح بعض الحاضرين أن تقدم كييف تنازلات لبوتين، لكن هذا الأمر غير وارد وغير مقبول".
أما عن العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا، فشدد على ضرورة أن تتعزز بعد فوز ترامب، وفق ما نقلت فرانس برس.
كما أعرب عن أمله بأن تصبح أميركا أقوى، لأن هذا الأمر يدعم أوروبا أيضا. وقال "أميركا القوية هي ما تحتاجه أوروبا، كما أن أوروبا القوية هي ما تحتاجه أميركا".
إلى ذلك، اعتبر الرئيس الأوكراني أن كوريا الشمالية باتت تقاتل في أوروبا، وتشن حربها على أبواب الدول الأوروبية، في إشارة إلى وصول آلاف الجنود إلى روسيا للقتال على الأراضي الأوكرانية.
كما أضاف أن "الجنود الكوريين الشماليين يحاولون قتل الشعب الأوكراني على الأراضي الأوروبية".
وكان ترامب تعهد مرارا خلال حملاته الانتخابية بإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، فيما ألمح نائبه جيمس ديفيد فانس، في سبتمبر الماضي إلى بوادر "خطة سلام" في جعبته إذا وصل إلى البيت الأبيض.
كما أثنى أكثر من مرة أيضا على ذكاء بوتين وحنكته، مؤكداً أن علاقة جيدة تربطه به.
فيما انتقد أيضا إغداق الإدارة الأميركية الحالية الملايين على كييف، ما أثار مخاوف الأخيرة، فضلا عن حلفائها الأوروبيين. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
استعدوا لعودة الأمطار.. حبات برَد وصواعق في هذا الموعد
Lebanon 24
استعدوا لعودة الأمطار.. حبات برَد وصواعق في هذا الموعد
00:25 | 2024-11-07
07/11/2024 12:25:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّضت للهجوم.. انتقادات تطال ملكة جمال لبنان ندى كوسا إليكم السبب (صور)
Lebanon 24
تعرّضت للهجوم.. انتقادات تطال ملكة جمال لبنان ندى كوسا إليكم السبب (صور)
01:48 | 2024-11-07
07/11/2024 01:48:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"البيارتة" يتحركون: هذا مِلكُنا ورزقُنا
Lebanon 24
"البيارتة" يتحركون: هذا مِلكُنا ورزقُنا
01:45 | 2024-11-07
07/11/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نشرت صورتها من داخل الاستديو.. مذيعة أخبار جديدة في قناة "الجديد"
Lebanon 24
نشرت صورتها من داخل الاستديو.. مذيعة أخبار جديدة في قناة "الجديد"
02:52 | 2024-11-07
07/11/2024 02:52:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء... من كان داخل السيارة المُستهدفة في صيدا؟
Lebanon 24
بالأسماء... من كان داخل السيارة المُستهدفة في صيدا؟
08:25 | 2024-11-07
07/11/2024 08:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:30 | 2024-11-07
عباس يبحث مع وزير خارجية فرنسا الحرب على غزة
15:00 | 2024-11-07
غالانت: قرار الموافقة على صفقة تبادل الأسرى بيد نتنياهو وحده
14:40 | 2024-11-07
صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا الحرب على القطاع
14:21 | 2024-11-07
في اول تعليق له.. مذا قال بوتين عن فوز ترامب؟
14:20 | 2024-11-07
حاكم كاليفورنيا يدعو لحماية السياسات من ترامب
14:00 | 2024-11-07
هل يعترف ترامب بكوريا الشمالية "كقوة نووية"؟
فيديو
أغنيتان تعودان للسبعينيات رافقتا ترامب في الانتصارات والانكسارات.. هذه قصتهما (فيديو)
Lebanon 24
أغنيتان تعودان للسبعينيات رافقتا ترامب في الانتصارات والانكسارات.. هذه قصتهما (فيديو)
00:07 | 2024-11-07
07/11/2024 22:46:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أضرار في صالات المغادرة في المطار جرّاء غارات إسرائيلية قريبة
Lebanon 24
أضرار في صالات المغادرة في المطار جرّاء غارات إسرائيلية قريبة
19:21 | 2024-11-06
07/11/2024 22:46:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت أول مرة سراً وبعمر الـ 18.. ماغي بو غصن تكشف الكثير عن حياتها وهذا ما قالته عن جمال سنان (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت أول مرة سراً وبعمر الـ 18.. ماغي بو غصن تكشف الكثير عن حياتها وهذا ما قالته عن جمال سنان (فيديو)
01:50 | 2024-11-06
07/11/2024 22:46:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24