زيلينسكي يحذر من تقديم تنازلات لبوتين: سيكون انتحارًا لأوروبا

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وقال زيلينسكي في خطاب ألقاه أمام الزعماء الأوروبيين المجتمعين في بودابست، اليوم الخميس: "اقترح بعض الحاضرين أن تقدم كييف تنازلات لبوتين، لكن هذا الأمر غير وارد وغير مقبول".أما عن العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا، فشدد على ضرورة أن تتعزز بعد فوز ترامب، وفق ما نقلت فرانس برس.كما أعرب عن أمله بأن تصبح أميركا أقوى، لأن هذا الأمر يدعم أوروبا أيضا. وقال "أميركا القوية هي ما تحتاجه أوروبا، كما أن أوروبا القوية هي ما تحتاجه أميركا".إلى ذلك، اعتبر الرئيس الأوكراني أن كوريا الشمالية باتت تقاتل في أوروبا، وتشن حربها على أبواب الدول الأوروبية، في إشارة إلى وصول آلاف الجنود إلى روسيا للقتال على الأراضي الأوكرانية.كما أضاف أن "الجنود الكوريين الشماليين يحاولون قتل الشعب الأوكراني على الأراضي الأوروبية".وكان ترامب تعهد مرارا خلال حملاته الانتخابية بإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، فيما ألمح نائبه جيمس ديفيد فانس، في سبتمبر الماضي إلى بوادر "خطة سلام" في جعبته إذا وصل إلى البيت الأبيض.كما أثنى أكثر من مرة أيضا على ذكاء بوتين وحنكته، مؤكداً أن علاقة جيدة تربطه به.فيما انتقد أيضا إغداق الإدارة الأميركية الحالية الملايين على كييف، ما أثار مخاوف الأخيرة، فضلا عن حلفائها الأوروبيين. (العربية)