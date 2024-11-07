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عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي يؤكد تعزيز العلاقات مع واشنطن عقب انتخاب ترامب

Lebanon 24
07-11-2024 | 11:14
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أكد الاتحاد الأوروبي في قمة المجموعة السياسية الأوروبية، الخميس، على تطلعه للعمل مع دونالد ترامب، الذي فاز الأربعاء بالانتخابات الرئاسية الأميركية، من أجل تعزيز الروابط بين الاتحاد والولايات المتحدة.
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وفي كلمتها بالقمة المعقدة في العاصمة المجرية بودابست، الخميس، كررت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تهنئتها لترامب.
وقالت فون دير لاين: "إنني أتطلع إلى العمل معه (ترامب) مرة أخرى لتعزيز الروابط عبر جانبي الأطلسي".
وأضافت: "أعتقد أن الشيء المهم هو أن نحلل معا ما هي مصالحنا المشتركة ونعمل على تحقيقها".
من جانبه، أشار رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إلى أن نتائج الانتخابات الأمريكية أحد البنود المهمة على جدول أعمال القمة.
ولفت ميشيل، إلى رغبة الاتحاد الأوروبي في تعزيز علاقاته مع الولايات المتحدة.
(الاناضول)
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