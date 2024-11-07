Advertisement

عربي-دولي

وزير خارجية فرنسا يرفض دخول كنيسة بالقدس.. ما السبب؟

Lebanon 24
07-11-2024 | 11:17
A-
A+
Doc-P-1274978-638666002851967174.jpg
Doc-P-1274978-638666002851967174.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تخلل زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إلى القدس اليوم الخميس، إشكال دبلوماسي بين فرنسا واسرائيل، بعد دخول أفراد مسلحين من الشرطة الإسرائيلية "من دون إذن" موقعا يضم كنيسة تديره باريس.

وندد بارو بـ"وضع غير مقبول"، ورفض دخول موقع "الإيليونة" الواقع في جبل الزيتون، بينما قامت الشرطة الإسرائيلية بتوقيف عنصرين من الدرك الفرنسيين في المكان.
Advertisement

يذكر أن التوتر تصاعد بين فرنسا وإسرائيل في ظل الأزمة الحالية بالمنطقة، فخلال الأسابيع الأخيرة، تكرر التلاسن بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكثر من مرة، إذ شدد ماكرون أوائل الشهر الجاري على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، لكن نتنياهو انتقد وقال إن إسرائيل تتوقع الدعم من فرنسا وليس فرض "قيود" عليها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:30 | 2024-11-07
15:00 | 2024-11-07
14:40 | 2024-11-07
14:21 | 2024-11-07
14:20 | 2024-11-07
14:00 | 2024-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24