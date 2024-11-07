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عربي-دولي

أردوغان: السلبيات الناجمة عن الصراع الأوكراني تزداد تعمقا يوما بعد آخر

Lebanon 24
07-11-2024 | 11:37
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه كلما طال أمد الصراع الأوكراني ضاقت مساحة الدبلوماسية.
وقال أردوغان خلال الجلسة الافتتاحية لقمة المجموعة السياسية الأوروبية المنعقدة في العاصمة الهنغارية بودابست: "إن السلبيات الناجمة عن الصراع الأوكراني تزداد تعمقا يوما بعد آخر وكلما طال أمد الحرب ضاقت مساحة الدبلوماسية".
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وأشار إلى نقله رسائل بشأن فتح المجال للدبلوماسية إلى الجانبين الروسي والأوكراني وذلك خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الأسابيع الماضية، وقبله بوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك.
(روسيا اليوم)


 
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