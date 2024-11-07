أردوغان: السلبيات الناجمة عن الصراع الأوكراني تزداد تعمقا يوما بعد آخر

Advertisement

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه كلما طال أمد الصراع الأوكراني ضاقت مساحة الدبلوماسية.وقال أردوغان خلال الجلسة الافتتاحية لقمة المجموعة السياسية الأوروبية المنعقدة في العاصمة الهنغارية بودابست: "إن السلبيات الناجمة عن الصراع الأوكراني تزداد تعمقا يوما بعد آخر وكلما طال أمد الحرب ضاقت مساحة الدبلوماسية".وأشار إلى نقله رسائل بشأن فتح المجال للدبلوماسية إلى الجانبين الروسي والأوكراني وذلك خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الأسابيع الماضية، وقبله بوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك.