حاكم كاليفورنيا يدعو لحماية السياسات من ترامب

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المصدر: العربية

بعدما فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة، تستعد الإدارة الجديدة لتسلم مهماتها خلال حوالي 11 أسبوعاً في فترة انتقالية تسمى "البطة العرجاء" (Lame duck).ومن المقرر أن يتولى ترامب مهماته في 20 كانون الثاني المقبل، ومنذ إعلان نتائج الانتخابات حتى هذا التاريخ تكون هناك فترة انتقالية تنتقل خلالها السلطة من الإدارة الحالية إلى الجديدة.لكن ماذا عن القوانين السارية التي تخالف رأي الرئيس الجديد؟دعا حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي، جافين نيوسوم، وهو منتقد شرس للرئيس المنتخب، أعضاء الهيئة التشريعية في الولاية إلى عقد جلسة خاصة في وقت لاحق من هذا العام لحماية السياسات التقدمية في الولاية بشأن تغير المناخ، وحقوق الإنجاب، والهجرة، قبل تولي ترامب الرئاسة مجددا.وقال نيوسوم، الذي يتردد أن لديه طموحات على المستوى الوطني، في بيان، إن الحريات التي تعتز بها في كاليفورنيا تتعرض للهجوم، مضيفا: "لن نبقى مكتوفي الأيدي".كما رأى أن كاليفورنيا واجهت هذا التحدي من قبل، لهذا فهي مستعدة للنضال، مستطردا: "سنفعل كل ما هو ضروري لضمان حصول سكان كاليفورنيا على الدعم والموارد التي يحتاجون إليها للازدهار."وتابع أن أعضاء الهيئة التشريعية مستعدون لحماية قوانين ولاية كاليفورنيا من ترامب، بحسب قوله.إلى ذلك، دعا نيوسوم في إعلانه الخميس، الهيئة التشريعية إلى منح مكتب المدعي العام المزيد من التمويل لمواجهة التحديات الفيدرالية عندما يجتمعون في ديسمبر/كانون الأول.في سياق متصل، أفادت مصادر مطلعة نقلا عن مستشار كبير لدونالد ترامب أن الرئيس الأميركي المنتخب سيسمح على الأرجح لجيروم باول باستكمال فترة رئاسته لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، وفقا لشبكة "سي إن إن".ونقلت الشبكة عن المستشار الكبير الذي اشترط عدم نشر اسمه أن ترامب قد يغير رأيه لكن وجهة نظر الرئيس المنتخب وفريقه الاقتصادي الحالية هي أن باول يجب أن يظل على رأس البنك المركزي حتى انتهاء فترة ولايته في أيار أيار 2026.