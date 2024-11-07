في اول تعليق له.. مذا قال بوتين عن فوز ترامب؟

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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، الجمهوري دونالد ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت هذا الأسبوع.وقال بوتين خلال منتدى إنه مستعد للتحدث مع ترامب لأن أي أفكار بشأن تسهيل إنهاء أزمة أوكرانيا تستحق الاهتمام.وأضاف بوتين أنه معجب بكيفية تعامل ترامب في اللحظات التي أعقبت محاولة اغتياله في يوليو ووصفه بأنه رجل شجاع.وأشار بوتين الى ترامب بالقول: "إذا أراد أحد استئناف التواصل، فهذا لا يزعجني، أنا مستعد. أود أن انتهز هذه الفرصة لاهنئه بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة".