Advertisement

أعلن رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو رفض بلاده فكرة أن يتحمل الاتحاد الأوروبي المسؤولية المالية الكاملة عن المساعدات العسكرية لكييف إن توقفت الولايات المتحدة عن تمويلها.وقال فيتسو عقب قمة المجتمع السياسي الأوروبي: "اليوم، سواء أردنا ذلك أم لا، هيمنت موضوعات الانتخابات الرئاسية الأميركية على جدول الأعمال. وقد أعرب ممثلو بعض الدول عن قلقهم مما قد يحدث إذا قامت الإدارة الأميركية المقبلة، على سبيل المثال، بتقليص دعمها لأوكرانيا أو تعليقه كليا. بعض ممثلي دول الاتحاد الأوروبي يرون أنه في هذه الحالة، يجب على الاتحاد تحمل المسؤولية المالية الكاملة تجاه أوكرانيا. أعتبر ذلك مستحيلا". (روسيا اليوم)