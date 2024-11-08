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عربي-دولي
سلوفاكيا ترفض فكرة تحمل الاتحاد الأوروبي المسؤولية المالية عن المساعدات العسكرية لكييف
Lebanon 24
08-11-2024
|
00:07
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أعلن رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو رفض بلاده فكرة أن يتحمل الاتحاد الأوروبي المسؤولية المالية الكاملة عن المساعدات العسكرية لكييف إن توقفت الولايات المتحدة عن تمويلها.
وقال فيتسو عقب قمة المجتمع السياسي الأوروبي: "اليوم، سواء أردنا ذلك أم لا، هيمنت موضوعات الانتخابات الرئاسية الأميركية على جدول الأعمال. وقد أعرب ممثلو بعض الدول عن قلقهم مما قد يحدث إذا قامت الإدارة الأميركية المقبلة، على سبيل المثال، بتقليص دعمها لأوكرانيا أو تعليقه كليا. بعض ممثلي دول الاتحاد الأوروبي يرون أنه في هذه الحالة، يجب على الاتحاد تحمل المسؤولية المالية الكاملة تجاه أوكرانيا. أعتبر ذلك مستحيلا". (روسيا اليوم)
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