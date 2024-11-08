لنقل إسرائيليين أصيبوا في مواجهات مع مؤيدين لفلسطين... نتنياهو يحرك طائرات إنقاذ إلى هولندأ

أمر رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بتحريك طائرتين للإنقاذ وإرسالهما لمساعدة الإسرائيليين في هولندا بعد مواجهات في أعقاب قيام مشجعين إسرائيليين بالاستفزاز وتمزيق أعلام لفلسطين.

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وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 5 مشجعين إسرائيليين في اعتداء بالعاصمة الهولندية أمستردام بعد انتهاء مبارة لكرة قدم، وقلم مشجعون لنادي إسرائيلي بتمزيق أعلام فلسطينية كانت معلقة على البنايات واندلعت بعدها أعمال الشغب.



وأظهرت فيديوهات حدوث مشاجرات واعتداءات بالضرب ضد من قام بتمزيق الأعلام الفلسطينية المعلقة.



وأشارت إلى أن تمت إحاطة رئيس الوزراء نتنياهو ووزير خارجيته جدعون ساعر بشأن الاعتداء على عدد من الإسرائيليين في أمستردام.





وقال الوزير ساعر: "نتعامل مع الجهات المعنية بهولندا بشأن الاعتداء على إسرائيليين في أمستردام".



من جهتها، قامت شرطة أمستردام بنشر قوات إضافية في العاصمة بعد إشارات على حدوث توترات في مناطق عدة بالعاصمة الهولندية.



إلى ذلك، أعلن ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية عن مطالبة حكومة هولندا "بالتحرك سريعا لضمان سلامة مواطنينا".



وأفادت وسائل إعلام عبرية أيضا بأن مئات الإسرائيليين الذين خرجوا إلى هولندا لتشجيع فريق أحد أندية كرة القدم الإسرائيلية يتعرضون للدهس والطعن ومحاولات خطف. (روسيا اليوم)