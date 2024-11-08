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قراصنة اخترقوا هاتف محامي ترامب.. وهذا ما وجدوه

Lebanon 24
08-11-2024 | 01:16
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أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" بأن محامي الرئيس المنتخب دونالد ترامب، تود بلانش، كان ضحية عملية تجسس إلكتروني نفذها قراصنة صينيون.
 
ووفقاً لشبكة "سي إن إن"، فقد أكدت ثلاثة مصادر أميركية أن هذا الهجوم هو جزء من حملة واسعة النطاق تستهدف كبار المسؤولين الجمهوريين والديمقراطيين، وتستمر منذ عدة أشهر.
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وأبلغ "إف بي آي" المحامي بلانش الأسبوع الماضي بأن القراصنة حصلوا على بعض التسجيلات الصوتية والرسائل النصية من هاتفه. ومع ذلك، أكدت المصادر أن المعلومات المسروقة لم تتضمن أي شيء يتعلق بترامب. وقد اضطر بلانش إلى تغيير رقم هاتفه عقب الاختراق، فيما قدم له "إف بي آي" تفاصيل عن البيانات التي تمكن القراصنة من الوصول إليها، بما في ذلك اتصالات مع أفراد عائلته.

ويعتبر بلانش هو المحامي الثاني من بين محاميي ترامب الذين يُعتقد أنهم مستهدفون من قبل قراصنة أجانب.

وذكرت الشبكة، أنه في  آب الماضي، كانت المحامية ليندسي هاليجان، مستهدفة كجزء من جهود القرصنة الإيرانية، على الرغم من أن توقيت تلك المحاولة ومدى أي اختراق لأجهزتها أو حساباتها لا يزال غير واضح.

كما استهدف قراصنة صينيون شخصيات بارزة أخرى في دائرة ترامب، بما في ذلك ترامب نفسه ونائبه جيه دي فانس.

وشملت الأهداف الأخرى صهر ترامب، جاريد كوشنر، وابنه إريك ترامب، وأعضاء حملة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس وأعضاء إدارة بايدن. (ارم نيوز)
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