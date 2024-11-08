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أوّل تعليق لهولندا بعد هجمات أمستردام ضدّ الإسرائيليين

Lebanon 24
08-11-2024 | 01:31
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أعلن رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف عن إدانته الشديدة للاعتداءات التي وُصفت بمعادية للسامية ضد الإسرائيليين في أمستردام، مؤكدًا أنها "غير مقبولة" ويجب ملاحقة مرتكبيها.
 
وأشار إلى أنه تابع تطورات الوضع في المدينة "بفزع"، ووصف الأحداث بأنها تهديد خطير للنسيج المجتمعي في البلاد.
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وأضاف أنه أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث طمأنه بأن السلطات الهولندية ستعمل على محاسبة الجناة، وتطبيق القانون لحماية الأمن العام.
 
وأكد أن الوضع عاد للهدوء في أمستردام بعد السيطرة على التوترات، مشددًا على التزام الحكومة بمكافحة أي اعتداءات تمسّ الأمن والاستقرار المجتمعي.
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