Advertisement

عربي-دولي

فضيحة جديدة تلاحق نتنياهو.. يحتفظ بـ"صور حسّاسة" لضابط إسرائيلي

Lebanon 24
08-11-2024 | 01:54
A-
A+
Doc-P-1275217-638666531073749789.png
Doc-P-1275217-638666531073749789.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قات وسائل إعلام إسرائيلية إن شكوكا تلاحق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الاحتفاظ بـ"صور حساسة" لضابط في الجيش الإسرائيلي. 

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن "شكوى قدمت إلى مكتب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، قبل شهرين، حول احتفاظ مكتب نتنياهو بصور شخصية حساسة تتعلق بضابط في الجيش"، دون تحديد طبيعة تلك الصور. 
Advertisement

وأضافت أن "الضابط المعني كان يعمل مع مكتب نتنياهو، لكنه رفع الشكوى بعد مخاوف من احتجاز المواد لأغراض شريرة".

بدورها، لفتت "القناة 12" إلى "فتح تحقيق للنظر فيما إذا كان اثنان من كبار المسؤولين في مكتب نتنياهو تورطا في تسريب مواد حساسة مأخوذة لمسؤول عسكري عبر الكاميرات الأمنية".

وردا على تلك التقارير، قال مكتب نتنياهو، في بيان، إن هذه الاتهامات "اختراعات ليس وراءها سوى محاولة لتشويه سمعة المكتب والعاملين فيه". (ارم نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2024-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:25 | 2024-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:04 | 2024-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2024-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:48 | 2024-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:23 | 2024-11-08
03:03 | 2024-11-08
02:46 | 2024-11-08
02:36 | 2024-11-08
02:29 | 2024-11-08
02:12 | 2024-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24