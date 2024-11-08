"لن نتراجع عن القرار".. إسبانيا ترفض رسو سفينة تحمل أسلحة لإسرائيل

قررت الحكومة الإسبانية رفض منح الترخيص لسفينتين كان من المقرر توقفهما في ميناء الجزيرة الخضراء قبل استكمال رحلتهما إلى إسرائيل، وذلك بسبب وجود شبهة بحمل أسلحة على متنهما.

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وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الإسبانية، وفقاً لصحيفة "الباييس"، أن مدريد اتخذت قرارها بعدم منح الترخيص، ولن تغيّر موقفها.وكان حزب "سومار"، العضو في الائتلاف الحكومي، قد تقدم بدعوى للنيابة العامة مطالباً بمنع الترخيص للسفينتين، معتبراً أن الموافقة تعني ارتكاب "جريمة ضد حقوق الأشخاص" كما ينص قانون العقوبات الإسباني.يذكر أن سفينة "مارسك دنفر" انطلقت من نيويورك الأسبوع الماضي، وكانت متوجهة إلى ميناء الجزيرة الخضراء يوم الجمعة، بينما السفينة الثانية "ميرسك سيليتار" انطلقت من نيويورك يوم الأحد، وكان من المقرر أن تصل نهاية الأسبوع المقبل. (عربي21)