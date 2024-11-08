رئيس الفيدرالي الأميركي: سأرفض أي طلب من ترامب بالاستقالة

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قال رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول، مساء الخميس، إنه سيرفض أي طلب محتمل من الرئيس الفائز بالانتخابات الأمريكية دونالد ترامب، بالاستقالة.وردت تصريحات باول في مؤتمر صحفي أعقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة في الفيدرالي الأمريكي، ونتج عنه قرار بخفض أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بمقدار 25 نقطة أساس، لتستقر عند مستوى 4.5 - 4.75 بالمئة.ورد باول ردا على سؤال بشأن قبول طلب من ترامب بالاستقالة، بـ "لا"، مشيرا أن قانون الفيدرالي يمنع تدخل الرئيس في إقالة أو خفض رتبة رئيس الفيدرالي.وفي أكثر من مناسبة، انتقد ترامب رئيس البنك الفيدرالي، وهو ما دفع عديد المسؤولين بمن فيهم رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الشهر الماضي، بالدفاع عن الفيدرالي وجهود البنوك المركزية حول العالم.والخميس، خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بمقدار 25 نقطة أساس، في خفض هو الثاني على التوالي، بعد خفض بمقدار 50 نقطة أساس في أيلول الماضي.وقال الفيدرالي في بيان، الخميس، إن لجنة السوق المفتوحة قررت خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتستقر عند نطاق 4.5 - 4.75 بالمئة. (الاناضول)