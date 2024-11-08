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إقتصاد

بعد فوز ترامب.. أغنياء ازدادت ثرواتهم أكثر

Lebanon 24
08-11-2024 | 03:31
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ارتفعت ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم برقم قياسي يومي مع فوز دونالد ترامب بولاية جديدة كرئيس للولايات المتحدة أمام منافسته الديمقراطية، كاملا هاريس.

وارتفعت القيمة الصافية للمليارديرات بقيادة إيلون ماسك من شركة تسلا، أغنى شخص في العالم، بمقدار 63.5 مليار دولار يوم الأربعاء، وفقا لوكالة بلومبرغ.
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وارتفعت ثروة ماسك وحده بـ 26.5 مليار دولار إلى محفظته المالية، كما كان جيف بيزوس من "أمازون" ولاري إليسون من شركة "أوراكل" من بين أكبر الرابحين. وهي أكبر زيادة يومية منذ بدء مؤشر الثروة في بلومبرغ في عام 2012.

وتعود الكثير من المكاسب التي حققها الأثرياء إلى ارتفاع الأسهم الأميركية، ما يؤكد الرهانات على أن ترامب، عند عودته إلى البيت الأبيض، سينفذ أجندة لخفض الضرائب.

إضافة إلى ماسك، كان كبار الرابحين الآخرين هم مليارديرات العملات المشفرة. 

وارتفع صافي ثروة بريان أرمسترونغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "Coinbase Global Inc" للعملات المشفرة ، بنسبة 30 بالمئة إلى 11 مليار دولار. وأضاف تشانغبينغ تشاو، مؤسس "بينانس"، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، 12.1 مليار دولار بعد الانتخابات، ما عزز صافي ثروته إلى 52.7 مليار دولار. (عربي21)

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