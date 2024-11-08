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هجوم أمستردام: غضب في إسرائيل.. والشرطة الهولندية تؤكد اعتقال 62 شخصا (فيديو)

Lebanon 24
08-11-2024 | 04:44
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أعلنت الشرطة الهولندية اعتقال 62 شخصاً بعد أعمال الشغب التي شهدتها أمستردام، عقب مباراة كرة القدم بين فريقي "أياكس" و"مكابي تل أبيب"، واعتداء بعض الأشخاص على مشجعين إسرائيليين، قيل إنهم حاولوا إنزال علم فلسطيني.

كما أوضحت الشرطة في بيان، اليوم الجمعة، أنها "تحقق في تقارير عن احتجاز محتمل لرهائن بعد أعمال الشغب". وأشارت إلى أنه تم نقل 5 مصابين إلى المستشفى.

في حين أشارت رئيسة بلدية أمستردام، فمكه هالسما، إلى أن الأجهزة التابعة لها لا تزال تعمل على تحديد النطاق الكامل لأعمال العنف.

أما رئيس الوزراء الهولندي، ديك سخوف، فأكد أنه شعر "بالفزع" إزاء الهجمات التي وصفها بـ "المعادية للسامية على مواطنين إسرائيليين"، وشدد على أن "هذا أمر غير مقبول على الإطلاق".
 
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"يذكر بالسابع من تشرين"
فيما تصاعدت الاستنكارات الإسرائيلية، واعتبر الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ أن "الهجوم ذكر بأحداث السابع من تشرين الأول"، في إشارة إلى هجوم حماس العام الماضي.

بدوره، دان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الهجوم، واصفا إياه بـ "العنيف للغاية".

في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يستعد لنشر بعثة إنقاذ بالتعاون مع الحكومة الهولندية طائرتين عسكريتين.

إلا أنه سرعان ما ألغى الأمر وفرض حظر سفر جميع أفراد الجيش إلى هولندا حتى إشعار آخر، بعد أن طالته بضعة انتقادات وتساؤلات حول دواعي إرسال طائرات عسكرية إلى هولندا وكأن "حادثاً أمنيا أو حربياً وقع" .(العربية)

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