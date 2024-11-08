هجوم أمستردام: غضب في إسرائيل.. والشرطة الهولندية تؤكد اعتقال 62 شخصا (فيديو)

أعلنت الشرطة الهولندية اعتقال 62 شخصاً بعد أعمال الشغب التي شهدتها أمستردام، عقب مباراة كرة القدم بين فريقي "أياكس" و"مكابي تل أبيب"، واعتداء بعض الأشخاص على مشجعين إسرائيليين، قيل إنهم حاولوا إنزال علم فلسطيني.



كما أوضحت الشرطة في بيان، اليوم الجمعة، أنها "تحقق في تقارير عن احتجاز محتمل لرهائن بعد أعمال الشغب". وأشارت إلى أنه تم نقل 5 مصابين إلى المستشفى.



في حين أشارت رئيسة بلدية أمستردام، فمكه هالسما، إلى أن الأجهزة التابعة لها لا تزال تعمل على تحديد النطاق الكامل لأعمال العنف.



أما رئيس الوزراء الهولندي، ديك سخوف، فأكد أنه شعر "بالفزع" إزاء الهجمات التي وصفها بـ "المعادية للسامية على مواطنين إسرائيليين"، وشدد على أن "هذا أمر غير مقبول على الإطلاق".

Israel has sent 'rescue planes' to Amsterdam after locals came after and attacked numerous Israeli 'Maccabi Tel Aviv' fans for tearing down Palestinian flags, chanting "F*ck Palestine," and mocking dead children in Gaza, before the Champions' League Match against 'Ajax.'



Some… pic.twitter.com/LUPo2Kt2xy — The Cradle (@TheCradleMedia) November 8, 2024 Advertisement

"يذكر بالسابع من تشرين"

فيما تصاعدت الاستنكارات الإسرائيلية، واعتبر الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ أن "الهجوم ذكر بأحداث السابع من تشرين الأول"، في إشارة إلى هجوم حماس العام الماضي.



بدوره، دان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الهجوم، واصفا إياه بـ "العنيف للغاية".



في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يستعد لنشر بعثة إنقاذ بالتعاون مع الحكومة الهولندية طائرتين عسكريتين.



إلا أنه سرعان ما ألغى الأمر وفرض حظر سفر جميع أفراد الجيش إلى هولندا حتى إشعار آخر، بعد أن طالته بضعة انتقادات وتساؤلات حول دواعي إرسال طائرات عسكرية إلى هولندا وكأن "حادثاً أمنيا أو حربياً وقع" .(العربية)



