قتلى وجرحى بانهيار مبنى سكني في طرابلس الليبية

توفي 6 أشخاص وأصيب 10 على الأقل، جراء انهيار مبنى سكني في منطقة جنزير، غربي طرابلس الليبية، وفق ما ذكر الناطق باسم "جهاز الإسعاف والطوارئ"، أسامة علي.

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من جانبها، أوضحت "هيئة السلامة الوطنية" عبر صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، أن فرق الإنقاذ "أنهت عملية البحث" التي كانت تجري في موقع انهيار البناية السكنية.وكانت منطقة جنزور قد شهدت في ساعة متأخرة، مساء الخميس، انهيار مبنى سكني من 3 طوابق، حديث البناء، حسب سكان المنطقة.يذكر أن ليبيا تعيش تحت حكم حكومتين متنافستين، واحدة في غرب البلاد، تتخذ من العاصمة الليبية طرابلس مقرا لها، معترف بها دوليا ويعتبرها مجلس النواب الليبي منتهية الولاية.والحكومة الأخرى في شرق ليبيا، وتتخذ من مدينة بنغازي مقرا لها، تتمتع بثقة مجلس النواب الليبي، وغير معترف بها دوليا. (الحرة)