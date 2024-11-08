إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه شمال إسرائيل.. وصفارات الإنذار تدوي في البحر الميت

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أطلقت قبل ظهر اليوم الجمعة عشرات الصواريخ نحو شمال إسرائيل.وأفادت "العربية" أن أكثر من 10 صواريخ أطلقت من الجانب اللبناني نحو شمال إسرائيل.كما أضافت أن مسيّرة اخترقت الأجواء في جنوب حيفا، وأطلقت رشقة صواريخ على المدينة وضواحيها.من جهته، أعلن حزب الله أنه استهدف برشقة صاروخية "قاعدة ستيلا ماريس البحريّة شمال غربي حيفا للمرة الثانية خلال 24 ساعة، ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان".كما لفت إلى أنه قصف أيضا وقاعدة مطار رامات ديفيد جنوب شرقي حيفا.من اليمنإلى ذلك، أشارت "العربية" إلى إطلاق صواريخ على شمال الجولان السوري المحتل، ومستوطنة "رمات ترامب".ودوت صفارات الإنذار في منطقة البحر الميت جنوب إسرائيل، وفي منطقة صحراء النقب وديمونا، جراء إطلاق صاروخ من اليمن.فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه اعترض صاروخا واحدا أطلق من اليمن.وفي وقت سابق اليوم أعلن المكتب الصحافي للجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق صافرات الإنذار في العديد من مناطق صحراء النقب.(العربية)