هل سيسحب ترامب القوّات الأميركيّة من سوريا؟

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وتعليقاً على ذلك قال الباحث السوري الأميركي وائل السوّاح، وهو عضو المجلس الاستشاري لبرنامج سوريا في "معهد الشرق الأوسط" الأميركي لدراسات الشرق الأدنى إنه "لا يمكن لأحد أن يتنبأ بمواقف الرئيس الأميركي الجديد حيال أي قضية دولية".



كما أوضح أن "مواقف ترامب من أي مسألة تخضع لعاملين اثنين وهما مزاجه الشخصي والسعي خلف مصلحته، ولهذا تعكس تصريحات روبرت إف كينيدي الابن بشأن قلق ترامب من أن يصبح الجنود الأميركيون وقوداً للمدافع في النزاعات بين القوات التركية والمقاتلين الأكراد. ذكرت "العربية" أنه مع فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، تتجه الأنظار إلى سوريا، لاسيما أن سياسات الرئيس الجديد غير معروفة بعد تجاه البلد الذي مزّقته الحرب، وتتواجد فيه قوات أميركية ضمن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضدّ "داعش".وتعليقاً على ذلك قال الباحث السوري الأميركي وائل السوّاح، وهو عضو المجلس الاستشاري لبرنامج سوريا في "معهد الشرق الأوسط" الأميركي لدراسات الشرق الأدنى إنه "لا يمكن لأحد أن يتنبأ بمواقف الرئيس الأميركي الجديد حيال أي قضية دولية".كما أوضح أن "مواقف ترامب من أي مسألة تخضع لعاملين اثنين وهما مزاجه الشخصي والسعي خلف مصلحته، ولهذا تعكس تصريحات روبرت إف كينيدي الابن بشأن قلق ترامب من أن يصبح الجنود الأميركيون وقوداً للمدافع في النزاعات بين القوات التركية والمقاتلين الأكراد.

إلى ذلك، أشار إلى أن "استراتيجية فك الارتباط والاستقرار الإقليمي تتضمن مقاربة ترامب لسوريا والتي تتلخص في تقليص الوجود العسكري الأميركي، رغم الأهمية الاستراتيجية لتلك القوات في مكافحة داعش"، لافتاً إلى أنه "سيترتب على هذا الانسحاب مخاطر محتملة على الاستقرار، حيث يمكن أن يؤدي تقليص الوجود الأميركي إلى عودة ظهور الجماعات المتطرفة مرةً أخرى".



أما في ما يتعلق بموقف الرئيس الأميركي من نظيره السوري بشار الأسد، فرأى أنه "في الماضي لم يكن لترامب موقف حاسم تجاهه ولن يكون في الفترة المقبلة، فهو لا يهتم ببقائه أو رحيله". (العربية)