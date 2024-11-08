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صحة
هل انتشر متحور جديد من كورونا في هذا البلد العربي؟
Lebanon 24
08-11-2024
|
07:29
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قال مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية محمد عوض تاج الدين إن الطب الوقائي رصد عدم تغير عن أي سنة سابقة بخصوص وجود متحور جديد من كورونا في مصر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رجائي رمزي وجومانا ماهر، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن هذا الفصل هو الأكثر انتشارا فيه لنزلات للبرد والأعراض الأخرى الناتجة عن الإصابة بالفيروسات التنفسية الكثيرة، لأن هذا الوقت يشهد تغيرا في الفصول وتغير في الخروج من الأماكن الدافئة إلى الأماكن الباردة بسبب تيارات الهواء والأمطار، وهو موسم بداية الدراسة في الجامعات والمدارس فالطلاب تخرج من الأماكن الدافئة إلى الباردة والتهوية تكون غير جيدة في الأتوبيسات فيحدث انتشارا لدور البرد بين الأطفال.
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وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: "لا يوجد رصد لأي فيروسات جديدة أو تحورات جديدة من أي أنواع الفيروسات"، مشيرًا إلى أن كورونا هو نوع من أنوع الفيروسات التنفسية التي مرت خلال السنوات الماضية والذي شاهدنا في عام 2020 هو تحور جديد من فيروس كورونا، لافتًا إلى أن فيروسات كورونا الموجودة حاليًا أصبحت متوطنة كفيروسات تنفسية.
ولفت إلى أن الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي لها أنواع كثيرة جدًا أشهرها هو فيروس الإنفلونزا والإنفلونزا لها كذا نوع مثل A , B ,C ، متابعا: "في كل عام يتم تغير وتحديث تطعيم الإنفلونزا الموسمية، لأن الفيروسات قابلة للتحور، وهذه ظاهرة تمتاز فيها الفيروسات التنفسية بأنواعها المختلفة والتطعيم يكون لـ4 أنواع من سلالات الإنفلونزا ليتم تغطية أكثر أنواع السلالات الموجودة"، مؤكدًا أنه لا يوجد سلالات جديدة من أي نوع من الفيروسات التنفسية التي تصيب الإنسان أو الكائنات الحية. (روسيا اليوم)
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