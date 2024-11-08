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مقتل 4 "إرهابيين" وجندي خلال عملية بجنوب شرق إيران

Lebanon 24
08-11-2024 | 07:22
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أعلنت القوات المسلحة الإيرانية مقتل 4 إرهابيين وجندي إيراني في جنوب شرق البلاد، خلال عملية ضد الجماعات المسلحة الناشطة في هذه المنطقة.

وقال الجنرال في الحرس الثوري أحمد شافعي اليوم الجمعة لوكالة "إرنا"، إنه في إطار "العملية المستمرة ضد الإرهابيين في منطقة راسك، قُتل 4 إرهابيين، بالإضافة إلى أحد الجنود المشاركين في العملية".
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وأكد شافعي أن "العملية في سيستان وبلوشستان ستستمر حتى القضاء على الإرهابيين والمجرمين".

وجرت العملية في إقليم سيستان-بلوشستان، وهو من أفقر المناطق في إيران ويشترك في حدود طويلة مع باكستان وأفغانستان.
 
وفي 26 تشرين الأول، قُتل 10 شرطيين في هذه المنطقة خلال هجوم تبنته جماعة "جيش العدل" التي تتمركز في باكستان وتنشط في المنطقة الإيرانية.

منذ ذلك الحين، تنفذ القوات الإيرانية عملية لمكافحة الإرهاب في المنطقة قُتل خلالها المسؤول عن هجوم 26 تشرين الأول، بحسب وسائل إعلام محلية.

كما أعلنت القوات الإيرانية الثلاثاء أنها قتلت 8 متشددين من جماعة جيش العدل خلال عملية في المنطقة.

وكانت الجماعة التي شكِّلت عام 2012، وراء العديد من الهجمات في الأشهر الأخيرة، فيما تعتبرها إيران "منظمة إرهابية" وكذلك الولايات المتحدة. (سكاي نيوز)
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