Advertisement

إقتصاد

المصرف المركزي التركي يزيد توقعات التضخم لعامي 2024 و2025

Lebanon 24
08-11-2024 | 08:29
A-
A+
Doc-P-1275389-638666766869684816.jpg
Doc-P-1275389-638666766869684816.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رفع البنك المركزي التركي اليوم الجمعة توقعاته لمعدل التضخم للعامين الجاري والمقبل، مشيرا إلى ارتفاع في الأسعار فاق التوقعات.

وقال فاتح كاراهان محافظ البنك المركزي إن المصرف راجع تقديره للتضخم لنهاية عام 2024، ليرفعه من 38 % إلى 44 %.
Advertisement

وأضاف كاراهان أن توقعات السوق تشهد تحسنا "بصورة أبطأ مما كان متوقعا"، مشيرا إلى زيادة أسهار المستهلكين، خاصة الأغذية غير المعالجة، وأسعار الخدمات مثل الإيجارات، تتجاوز التوقعات.

ورفع البنك توقعات التضخم لنهاية 2025 من 14 % إلى 21 %. (روسيا اليوم)

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2024-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2024-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:55 | 2024-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:48 | 2024-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2024-11-08
12:00 | 2024-11-08
11:00 | 2024-11-08
10:38 | 2024-11-08
10:27 | 2024-11-08
10:00 | 2024-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24