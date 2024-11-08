المصرف المركزي التركي يزيد توقعات التضخم لعامي 2024 و2025

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رفع البنك المركزي التركي اليوم الجمعة توقعاته لمعدل التضخم للعامين الجاري والمقبل، مشيرا إلى ارتفاع في الأسعار فاق التوقعات.وقال فاتح كاراهان محافظ البنك المركزي إن المصرف راجع تقديره للتضخم لنهاية عام 2024، ليرفعه من 38 % إلى 44 %.وأضاف كاراهان أن توقعات السوق تشهد تحسنا "بصورة أبطأ مما كان متوقعا"، مشيرا إلى زيادة أسهار المستهلكين، خاصة الأغذية غير المعالجة، وأسعار الخدمات مثل الإيجارات، تتجاوز التوقعات.ورفع البنك توقعات التضخم لنهاية 2025 من 14 % إلى 21 %. (روسيا اليوم)