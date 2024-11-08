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عربي-دولي
قريبة من كندا.. بلدة صوّت فيها 6 أشخاص فقط في الانتخابات الأميركية!
Lebanon 24
08-11-2024
|
23:35
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قبل أيام، افتتحت الانتخابات الأميركية باقتراع بلدة صغيرة شرقي الولايات المتحدة، عرفت بتأثيرها الصغير، وعاداتها العريقة.
البلدة هي ديكسفيل نوتش، في ولاية نيو هامشر، وعدد المصوتين فيها كان 6 أشخاص فقط، وهو عدد سكان البلدة بأكملها.
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المثير في الموضوع أن النتيجة كانت التعادل، 3 صوتوا لدونالد ترامب، و3 صوتوا لكامالا هاريس.
هذه القرية النائية تجاور الحدود الكندية لمقاطعة كيبيك، وتعتبر تاريخيا أول المناطق التي تعلن نتائج التصويت في الانتخابات الأميركية.
ديكسفيل نوتش حافظت على التقليد الشهير، وأعلنت النتائج بعد 15 دقيقة من انتهاء عملية التصويت التي شملت السكان الستة.
يذكر أن ولاية نيو هامشر الصغيرة تؤثر بـ4 أصوات في المجمع الانتخابي، حصلت عليها كامالا هاريس خلال الانتخابات.(سكاي نيوز)
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