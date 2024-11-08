قبل نهاية ولايته.. بايدن يسعى لتحقيق إنجاز في الشرق الأوسط



Advertisement

ويرى محللون، تحدثوا إلى موقع "الحرة"، أن بايدن قد يسعى خلال هذه الفترة لتحقيق إنجازات حتى وإن كانت محدودة، في مسعى لتعزيز إرثه في السياسة الخارجية الأميركية، مع التركيز بشكل خاص على الأزمة في الشرق الأوسط.



وكان الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، قد أكد أنه "سينهي الحرب في الشرق الأوسط سريعا" بعد تسلمه منصبه. يواصل الرئيس الأميركي، جو بايدن، أداء مهامه وصلاحياته حتى موعد تنصيب الرئيس المنتخب في 20 كانون الثاني 2025، فيما يُعرف بفترة "البطة العرجاء" في الولايات المتحدة – وهي الفترة الانتقالية التي تسبق تسلم الرئيس المنتخب للسلطة، وتهدف إلى ضمان انتقال سلس للقيادة.ويرى محللون، تحدثوا إلى موقع "الحرة"، أن بايدن قد يسعى خلال هذه الفترة لتحقيق إنجازات حتى وإن كانت محدودة، في مسعى لتعزيز إرثه في السياسة الخارجية الأميركية، مع التركيز بشكل خاص على الأزمة في الشرق الأوسط.وكان الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، قد أكد أنه "سينهي الحرب في الشرق الأوسط سريعا" بعد تسلمه منصبه.

المحلل السياسي والعسكري الأميركي في معهد هدسون، ريتشارد وايتز، يعتقد أن إدارة بايدن قد تستطيع إحداث اختراق في الأزمة في الشرق الأوسط قبل مغادرتها، من خلال "وقف إطلاق النار في لبنان".



ويوضح في حديث لموقع "الحرة" أن الصراع في غزة "قد يستمر لعدة أشهر أخرى على الأقل".

المحلل الأمني المتخصص في شؤون الشرق الأوسط في واشنطن، محمد الباشا، يعتقد أن إدارة بايدن ستركز على الأهداف القابلة للتحقيق بدلا من السعي لتحقيق اختراقات كبرى، نظرا لتعقيد القضايا الإقليمية والإطار الزمني المحدود.



وأضاف في حديث لموقع "الحرة" أن جهود الإدارة الديمقراطية الحالية المحتملة قد تركز على "تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة من الحروب، مثل غزة وجنوب لبنان، عبر الشراكات الدولية".



وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، أن الوزير أنتوني بلينكن يعتزم مواصلة عمله لإنهاء الحرب في غزة ولبنان في الفترة المتبقية من ولايته.



وقال المتحدث باسم الخارجية، ماثيو ميلر، للصحفيين: "سنواصل العمل حتى إنهاء الحرب في غزة وإنهاء الحرب في لبنان، وايصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. من واجبنا المضي في هذه السياسات حتى ظهر يوم 20 كانون الثاني حين يتولى الرئيس المنتخب مهماته".



كما أنه سيكثف وساطاته لخفض التصعيد لمحاولة تحقيق أي إنجاز مثل: وقف إطلاق النار في غزة، أو تطبيق خارطة الطريق الأممية في اليمن، أو تأمين إطلاق سراح الرهائن عبر الوساطة، أو إنشاء ممرات إنسانية لتوصيل المساعدات الطبية، أو تنظيم قمة إقليمية لبحث التحديات المشتركة، مثل أمن المياه ومكافحة الإرهاب بحسب الباشا.

يتوقع الباشا أن يكون التعاون بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو "محدودا"، إذ قد يفضل الأخير انتظار عودة ترامب للبيت الأبيض بهدف الدفع بالاحتياجات الأمنية الإسرائيلية العاجلة، خاصة مع الانتقادات التي وجهت للإدارة الحالية بتأخير وصول ذخائر أرادتها إسرائيل بشدة.



وبينما دعا ترامب إلى السلام، شدد على وضعه كأقوى حليف لإسرائيل، حتى أنه وعد رئيس نتانياهو بأنه "سيتم المهمة" ضد حماس في غزة.