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عربي-دولي

غارات عنيفة على مدينتي غزة وخان يونس.. والعشرات بين شهداء وجرحى

Lebanon 24
09-11-2024 | 00:22
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن 14 فلسطينيا استشهدوا، الليلة الماضية وفجر اليوم السبت، بقصف إسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن 5 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون جرّاء استهداف القوات الإسرائيلية لمدرسة فهد الصباح التي تؤوي نازحين في شارع يافا بمدينة غزة، وجرى نقلهم إلى مستشفى المعمداني.
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وأضافت الوكالة أن مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني نقلوا 9 شهداء وعدد من الجرحى الى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، إثر قصف طائرات الاحتلال لخيم تؤوي نازحين في المدينة.
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