غارات عنيفة على مدينتي غزة وخان يونس.. والعشرات بين شهداء وجرحى

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أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن 14 فلسطينيا استشهدوا، الليلة الماضية وفجر اليوم السبت، بقصف إسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس.وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن 5 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون جرّاء استهداف القوات الإسرائيلية لمدرسة فهد الصباح التي تؤوي نازحين في شارع يافا بمدينة غزة، وجرى نقلهم إلى مستشفى المعمداني.وأضافت الوكالة أن مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني نقلوا 9 شهداء وعدد من الجرحى الى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، إثر قصف طائرات الاحتلال لخيم تؤوي نازحين في المدينة.