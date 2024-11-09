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أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 50 مسيرة أوكرانية

Lebanon 24
09-11-2024 | 00:25
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قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 50 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 7 مقاطعات خلال الليل، فيما اتهمت الخارجية الروسية المسلحين الأوكرانيين باستخدام الأسرى الروس دروعا بشرية.
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أنه "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".


وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 50 طائرة دون طيار أوكرانية، حيث أسقطت 28 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و12 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و4 فوق أراضي نوفغورود، و2 فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، و2 فوق أراضي مقاطعة تولا، وواحدة فوق كل من أراضي مقاطعتي أوريول وتفير"، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.
من ناحية ثانية، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس الجمعة، أن مسلحي مديرية المخابرات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية في مقاطعة كورسك يستخدمون الجنود الروس الأسرى كدروع بشرية.

وذكرت زاخاروفا، في بيان تم نشره على الموقع الإلكتروني للوزارة، أن "الأوكرونازيين لا يقومون فقط بتعذيب أسرى الحرب الروس وابتزاز أقاربهم، والمطالبة بفديات مادية مقابل إبقائهم على قيد الحياة والتوقف عن تعذيب جنودنا، ولكن أيضًا، كما أصبح معروفًا لأفرادنا العسكريين على الخطوط الأمامية، فإنهم يستخدمون أكثر الأساليب الإرهابية دناءة بروح داعش".
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