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في باكستان.. قتلى بانفجار في محطة للسكك الحديدية

Lebanon 24
09-11-2024 | 01:12
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توفي ما لا يقل عن 17 شخصا وأصيب نحو 15 بجروح جراء انفجار في محطة للسكك الحديدية بجنوب غربي باكستان، وفق مصادر أمنية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الشرطة الباكستانية قولها، اليوم السبت، إن 17 شخصا قتلوا جراء انفجار في محطة قطارات رئيسية في محافظة بلوشستان بباكستان.
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وقال محمد بلوش المسؤول في الشرطة المحلية "قتل 17 شخصا حتى الآن، ونعمل على تحديد طبيعة الانفجار"، فيما حذر المفتش العام في الشرطة المحلية معظم جاه أنصاري أن "هذه الحصيلة قد ترتفع".

وأفاد المتحدث باسم مستشفى ساندمان في كويتا وسيم بيق عن "46 جريحا".

ويأتي هذا بعد تقارير أولية أفادت بمقتل 13 على الأقل وجرح 25 جراء انفجار في محطة القطارات بمدينة كويتا جنوب غربي باكستان.

فقد، قال مسؤول في الشرطة الباكستانية، لوكالة رويترز، إن ما لا يقل عن 13 شخصا قتلوا وأصيب 25 آخرون في انفجار قنبلة بمحطة للسكك الحديدية في مدينة كويتا.

وتواجه باكستان تصاعدا في الهجمات المسلحة في شمال غرب البلاد وتمردا انفصاليا متزايدا في الجنوب.(سكاي نيوز)


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