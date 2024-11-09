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سلسة استهدافات روسية.. منشآت طاقة ومطارات عسكرية للقوات الأوكرانية

Lebanon 24
09-11-2024 | 05:24
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن سلاح الجو الروسي استهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية لمطارات عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع، أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية قامت بتحسين تموضعها التكتيكي.
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وأضاف البيان أن هذه الوحدات استهدفت تشكيلات لواء المشاة الآلي 58 التابع للقوات الأوكرانية، واللواء البحري 37، ولواء الدفاع الأرضي 128 في مناطق مختلفة في مقاطعة دونيتسك.

وأشار البيان إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 125 عسكريًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و3 سيارات، ومدفع بولنديا ذاتي الدفع عيار 155 ملم من طراز "كراب"، ومحطة حرب إلكترونية "إنكلاف-إن"، بالإضافة إلى تدمير مستودع ذخيرة ميداني ومستودع للوقود، وفقا لما ذكره موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، استهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات للواءين الميكانيكيين 31 و128 التابعيين للقوات الأوكرانية في مناطق مالايا توكماشكا، ويوركوفكا في مقاطعة زابوريجيا.

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 75 عسكريًا، و5 مركبات، وعدة مدافع هاوتزر مختلفة العيارات، وتم تدمير مستودعين للذخيرة.

 وذكر البيان أن الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية التابعة للقوات الروسية، استهدفت منشآت الطاقة التي تدعم عمليات القوات الأوكرانية، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، وكذلك تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 147 منطقة.

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي صاروخين من طراز "هيمارس"، و67 طائرة أوكرانية مسيرة.
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