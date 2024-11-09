24
o
بيروت
25
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
6
o
بشري
21
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
عن انتشار الحرب والصراع في لبنان... هذا ما قاله وزير الخارجية الإيراني
Lebanon 24
09-11-2024
|
05:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن عواقب اتساع رقعة الحرب في المنطقة لن تقتصر على الشرق الأوسط، مشددا على ضرورة إدراك العالم ذلك.
وقال عراقجي في مؤتمر "مدرسة نصرالله" الدولي الذي ينعقد في العاصمة طهران بحضور مسؤولين سياسيين وعسكريين إيرانيين وضیوف من مختلف دول العالم: "في مثل هذه الظروف تزداد مسؤولية المجاميع الدولية وعلى المنظمات الأممية أن تقوم بمهامها في حفظ السلام والأمن الدولي بشكل حيادي وعادل".
Advertisement
وأضاف: "يجب أن يعلم العالم أنه إذا انتشرت الحرب، فإن انعدام الأمن وعدم الاستقرار يمكن أن يتمدد إلى مناطق أخرى، حتى إلى مناطق بعیدة".
وأردف: "ينبغي أن يكون تحقيق وقف للنار في لبنان وإغاثة النازحين اللبنانين على رأس أولويات المجتمع الدولي".
وقال عراقجي للصحفیین علی هامش المؤتمر "إن الصهاینة سیرون في المستقبل القریب ماذا ستفعل دماء الشهید السید حسن نصرالله".
وتابع: "هذه لیست المرة الأولی التي یفقد فيها "حزب الله" قائده إثر استشهاده قائلا انه عندما استشهد الشهید عباس الموسوي حمل السید حسن نصرالله رایة المقاومة وبعد سماحته أیضا سیتواصل نهج المقاومة بشكل أوسع وأکثر تأثیرا".
بدوره، أكد رئیس مجلس الشوری الإيراني محمد باقر قاليباف خلال المؤتمر: "إذا كان القادة الأمريكيون يريدون السلام في منطقة غرب آسيا، فكان عليهم أن يسيطروا على كلب حراستهم، بدلا من إغتیال قادة "حزب الله" الحكماء بالقنابل وغيرها من الأدوات العسكرية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"خصرها شو حلو".. ملكة جمال لبنان بفستان مُثير أبرز مفاتنها شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"خصرها شو حلو".. ملكة جمال لبنان بفستان مُثير أبرز مفاتنها شاهدوا الفيديو
10:14 | 2024-11-08
08/11/2024 10:14:02
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت ملكة جمال.. انفصال نجمة شهيرة عن زوجها
Lebanon 24
كانت ملكة جمال.. انفصال نجمة شهيرة عن زوجها
08:42 | 2024-11-08
08/11/2024 08:42:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا متزوج": ابن راغب علامة يُفاجئ والده بهذا السر.. شاهدوا ردة فعل الأخير (فيديو)
Lebanon 24
"أنا متزوج": ابن راغب علامة يُفاجئ والده بهذا السر.. شاهدوا ردة فعل الأخير (فيديو)
01:00 | 2024-11-09
09/11/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم ما قاله ترامب لهوكشتاين بشأن لبنان.. معلومة تكشف
Lebanon 24
إليكم ما قاله ترامب لهوكشتاين بشأن لبنان.. معلومة تكشف
13:24 | 2024-11-08
08/11/2024 01:24:36
Lebanon 24
Lebanon 24
صوتٌ قوي سُمع في بيروت.. خبرٌ يكشف سببه
Lebanon 24
صوتٌ قوي سُمع في بيروت.. خبرٌ يكشف سببه
14:31 | 2024-11-08
08/11/2024 02:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:23 | 2024-11-09
العراق يشدد على رفضه استخدام أراضيه في هجمات ضد إيران أو أي دولة أخرى
08:00 | 2024-11-09
فرنسا ليست الوحيدة.. كم دولة لها أملاك في القدس؟
07:59 | 2024-11-09
"هذا ما عليك فعله تجاهنا".. رسالة من إيران لترامب
07:39 | 2024-11-09
منشور واحد على منصّته "تروث سوشال" أضاف نصف مليار دولار لثروة ترامب!
07:08 | 2024-11-09
في اليوم الـ 400 للحرب على غزة.. كم أصبح عدد الشّهداء؟
06:50 | 2024-11-09
هولندا تحقق في "إشارات تحذيرية من إسرائيل" بشأن أحداث أمستردام
فيديو
فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة من العيار الثقيل: عادل إمام كان خطيبي (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة من العيار الثقيل: عادل إمام كان خطيبي (فيديو)
03:07 | 2024-11-08
09/11/2024 15:34:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أغنيتان تعودان للسبعينيات رافقتا ترامب في الانتصارات والانكسارات.. هذه قصتهما (فيديو)
Lebanon 24
أغنيتان تعودان للسبعينيات رافقتا ترامب في الانتصارات والانكسارات.. هذه قصتهما (فيديو)
00:07 | 2024-11-07
09/11/2024 15:34:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أضرار في صالات المغادرة في المطار جرّاء غارات إسرائيلية قريبة
Lebanon 24
أضرار في صالات المغادرة في المطار جرّاء غارات إسرائيلية قريبة
19:21 | 2024-11-06
09/11/2024 15:34:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24