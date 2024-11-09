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إقتصاد
منشور واحد على منصّته "تروث سوشال" أضاف نصف مليار دولار لثروة ترامب!
Lebanon 24
09-11-2024
|
07:39
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أضاف الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب 500 مليون دولار إلى ثروته، من خلال منشور واحد فقط بثه على منصة للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال".
وكان سهم مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا يتراجع بسرعة، بعد ارتفاع قصير الأمد عقب فوزه في الانتخابات الأسبوع الماضي، لكن ترامب بث منشورا على منصته للتواصل الاجتماعي ساعد في تعزيز السهم مرة أخرى.
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وفي افتتاح تداول يوم الجمعة، كانت السوق تطبق شعار "اشتر مع الشائعات وبع مع الأخبار الجيدة"، إذ انخفض سهم مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا بنسبة 42 بالمئة منذ ذروته الأخيرة التي حققها الأربعاء، وغالبا ما يشتري المتداولون سهما تحسبا لحدث إيجابي لشركة، وعندما يحدث ذلك يبيعون للحصول على حصتهم من رهانهم المربح.
وبعد ذلك مباشرة، ارتفع السهم بنسبة 15 بالمئة تقريبا.
ويعتبر ترامب أكبر مساهم فردي في الشركة، وتبلغ قيمة أسهمه البالغة 114.75 مليون سهم الآن، أي حوالي 3.7 مليار دولار، وهذا أعلى من 3.2 مليار دولار عند افتتاح السوق يوم الجمعة.
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