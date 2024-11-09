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عربي-دولي
بعد انتشار أخبار عن "منع الأفغانيات من تبادل الأحاديث"... هكذا علّقت طالبان
Lebanon 24
09-11-2024
|
12:02
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أكدت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حكومة طالبان، السبت، أن النساء في أفغانستان لا يُمنعن من التحدث الواحدة مع الأخرى، نافية تقارير إعلامية صدرت أخيرا عن حظر هذا الأمر.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أفغانية تعمل خارج البلاد ومنصات دولية، بحظر سماع النساء لأصوات نساء أخريات، استنادا إلى تسجيل صوتي لوزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محمد خالد حنفي، حول قواعد الصلاة.
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وأفاد المتحدث باسم الحركة سيف الإسلام خيبر أن التقارير "غير منطقية" و"غير عقلانية"، وذلك في تسجيل صوتي أكدته وكالة "فرانس برس".
ونقلت الوكالة عن خيبر قوله: "يمكن للمرأة أن تتحدث إلى امرأة أخرى، والنساء بحاجة إلى التفاعل بعضهن مع بعض في المجتمع، والنساء لهن احتياجاتهن".
ويحظر قانون أثار قلقا كبيرا بين العديد من الأفغان والمدافعين عن حقوق الإنسان، على النساء خصوصا إسماع أصواتهن خارج منازلهن، ويطالبهن بتغطية أجسادهن ووجوههن بالكامل إذا "اضطررن" للخروج. (سكاي نيوز)
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