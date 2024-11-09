كندا تؤكد سيطرتها الكاملة على حدودها تعليقا على خطط ترامب لترحيل المهاجرين

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صرحت كريستيا فريلاند، نائبة رئيس الوزراء الكندي، أن السلطات الكندية تسيطر بشكل كامل على حدود البلاد، مؤكدة أنها لن تسمح بالتدفق غير الشرعي للمهاجرين.وقالت فريلاند في تصريح لقناة "سي بي سي" التلفزيونية، تعليقا على وعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين، الذين قد ينتهي الأمر ببعضهم في كندا: "حدودنا آمنة وستبقى كذلك مهما حدث من أمور في العالم".وأضافت: "ستقرر بلادنا من يستطيع دخولها ومن لا يستطيع ذلك".وأكدت فريلاند أن "أوتاوا مهتمة بتدفق مهاجرين جدد، ولكن في الوقت نفسه يتعين على من يريد القدوم إلى كندا، استكمال جميع الوثائق اللازمة والخضوع للاختيار من قبل نظام الهجرة الكندي".يذكر أن ترامب الذي جعل الحد من الهجرة غير الشرعية جزءا أساسيا من رسالته الانتخابية لعام 2024 كان قد تعهد مرارا بتنفيذ أكبر حملة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين ووضع خطط لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم.وأكد سابقا أنه إذا فاز في الانتخابات، فإنه سيشكل فرقة عمل خاصة من ممثلي وكالات إنفاذ القانون النخبوية التي ستحارب المجرمين من بين المهاجرين غير الشرعيين.يذكر أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو كان قد أعلن في أواخر أكتوبر الماضي تقليص أعداد المهاجرين الجدد الذين سيسمح لهم بدخول كندا بعد اعترافه بفشل حكومته في تحقيق توازن صحيح في السياسات المتعلقة بالهجرة.وأشار إلى أن الهجرة إلى كندا ضرورية لمستقبلها، ولكن في الوقت نفسه يجب السيطرة عليها ويتعين أن تكون مستدامة. (روسيا اليوم)