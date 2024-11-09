إسمان لن يكونا ضمن إدارة ترامب المقبلة.. من هما؟

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كشف الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مساء يوم السبت، أنه لن يطلب من حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية نيكي هيلي أو وزير الخارجية السابق مايك بومبيو الانضمام إلى إدارته.وقال ترامب على موقع "Truth Social" الخاص به إن هيلي، التي هاجمته بشدة عندما ترشحت ضده للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري، وبومبيو، الذي انتقده بعض المؤيدين لعدم دعمه لترامب بقوة كافية، لن تتم دعوتهما للانضمام إليه عندما يعود إلى البيت الأبيض في كانون الثاني 2025.وكتب ترامب: "لن أدعو السفيرة السابقة نيكي هيلي، أو وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، للانضمام إلى إدارة ترامب، التي هي في طور التشكيل حاليًا".وأضاف: "لقد استمتعت كثيرًا بالعمل معهما وأقدرهما في السابق، وأود أن أشكرهما على خدمتهما لبلدنا. اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى!".